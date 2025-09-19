En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Consejo de Estado le da 48 horas al presidente Petro para eliminar una publicación sobre la Andi

Consejo de Estado le da 48 horas al presidente Petro para eliminar una publicación sobre la Andi

La publicación es del 19 de marzo de este año, y usa las expresiones de "odio étnico" y "esclavismo", lo cual para la Andi es una vulneración a sus derechos fundamentales.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Presidente Petro debe rectificar trino que nombra a la Andi.
Presidente Petro debe rectificar trino que nombra a la Andi.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad