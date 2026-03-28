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Más de 100 animales fueron rescatados en una casa de Barranquilla: vivían entre residuos y plagas

Perros, gatos y un loro, fueron trasladados tras ser hallados en condiciones poco salubres en una vivienda, donde además las personas que habitaban el lugar recibieron atención integral por parte de las autoridades.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Más de 100 animales fueron rescatados en una casa de Barranquilla: vivían entre residuos y plagas
Vivían entre residuos y plagas -
Alcaldía de Barranquilla

Más de un centenar de animales, entre perros y gatos, fueron rescatados en medio de un operativo adelantado por la Alcaldía de Barranquilla en un predio de la ciudad donde se evidenciaban condiciones de hacinamiento y riesgos sanitarios. La intervención, realizada tras una audiencia pública, permitió trasladar a los animales a un espacio adecuado para su valoración y recuperación.

De acuerdo con el Distrito, en el lugar fueron hallados perros y gatos en condiciones que comprometían tanto su salud como la de las personas que habitaban la vivienda, debido a la acumulación de residuos, presencia de heces y orina, además de plagas.

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Tras la diligencia, un total de 92 perros y 8 gatos asilvestrados fueron remitidos al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde actualmente reciben atención prioritaria.

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En este centro, profesionales adelantan valoraciones médicas y exámenes de laboratorio para determinar el estado de salud de los animales. Según el reporte oficial, se han identificado principalmente afecciones dermatológicas, como alopecia y lesiones en la piel, con sospecha de sarna demodécica. Asimismo, algunos perros presentan soltura estomacal y dos de ellos requirieron atención médica por heridas.

Las autoridades también informaron que, en términos generales, la mayoría de los animales presentan una buena condición corporal, lo que indica que no hay casos de desnutrición severa. En cuanto a enfermedades, los resultados de laboratorio señalan que un gato dio positivo para leucemia, mientras que 37 perros fueron evaluados para distemper, con resultados negativos en todos los casos.

Desde la Administración distrital se indicó que, debido a las condiciones en las que fueron encontrados, los animales permanecerán bajo cuidado institucional mientras avanzan en su proceso de recuperación. Posteriormente, serán incluidos en jornadas de adopción responsable con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad de vida.

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Sobre el proceso de atención, la gerente de ciudad, Ana María Aljure, destacó a través de su cuenta en X el trabajo que se adelanta con los animales rescatados: “Seguimos cuidando a los animales rescatados. Acompañamos el cuidado de los 93 perros y 8 gatos que hoy se encuentran atendidos en el Centro de Bienestar Animal. Están bajo el cuidado de profesionales que realizan la valoración que necesitan. Las condiciones en las que vivían dejaron huellas en su comportamiento, pero hoy están en un espacio adecuado, recibiendo cuidado. Seguimos trabajando por su bienestar, para que pronto encuentren un segundo hogar que les dé el amor y cariño que se merecen”.

El operativo también incluyó la atención de otras especies. En el lugar fue hallado un loro, que fue entregado a la autoridad ambiental para su manejo especializado.

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De manera paralela, el Distrito activó un acompañamiento integral para las personas que residían en el predio intervenido. En articulación con la Secretaría de Salud, se realiza seguimiento médico y psicológico.

Las autoridades indicaron que la vivienda presentaba condiciones inadecuadas de salubridad, con humedad en los muros, filtraciones y deterioro estructural, lo que llevó a concluir que no es habitable. Además, se identificaron riesgos adicionales en el entorno, como árboles secos que representaban peligro para los transeúntes y que requirieron autorización para su tala.

Finalmente, la Administración distrital reiteró su compromiso con la protección de la vida, el bienestar animal y la salud pública, señalando que este tipo de operativos responden tanto a la atención de riesgos sanitarios como al cumplimiento de la normativa vigente que reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su protección.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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