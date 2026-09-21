Ideam anuncia semana de lluvias en algunas regiones de Colombia: estas son las zonas afectadas

El clima en Colombia tendrá una semana marcada por lluvias de variada intensidad en diferentes regiones del país, aunque el mayor protagonismo estará en el occidente y noroccidente. De acuerdo con el más reciente reporte del Ideam, las precipitaciones tendrán una presencia recurrente durante los próximos días, especialmente sobre el océano Pacífico y el litoral Pacífico.



El panorama cambiará hacia el cierre de la semana. Para el jueves y, principalmente, el viernes 25 de septiembre, se espera un incremento tanto en la cobertura como en la intensidad de las lluvias en amplias zonas del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentrarían en el centro-occidente y noroccidente, con núcleos de lluvias fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

Mientras avanzan las precipitaciones, también se mantendrán condiciones de temperaturas elevadas en algunas regiones. El Ideam señala que persistirán las temperaturas máximas altas y una elevada sensación térmica en amplios sectores del Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

Además, para la madrugada del martes 22 de septiembre se prevé un descenso significativo de las temperaturas mínimas en zonas altas de la cordillera Oriental, una condición que marcará una diferencia frente a las temperaturas elevadas previstas en otras áreas del país.



Lunes 21 de septiembre

Para este lunes, el Ideam pronostica lluvias de variada intensidad en el occidente, noroccidente y norte del país. Las precipitaciones también estarán presentes sobre el océano Pacífico y en áreas próximas al litoral.



En la región Andina se esperan lluvias en sectores del occidente, mientras que algunas zonas del mar Caribe también podrían registrar precipitaciones.

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Durante la noche y la madrugada, el pronóstico contempla lluvias aisladas en sectores de la Orinoquia y la Amazonia.

Martes 22 de septiembre

El martes las lluvias continuarán concentrándose principalmente en el occidente colombiano. El océano Pacífico, el litoral y sectores del occidente y centro de la región Andina tendrán precipitaciones de variada intensidad.

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En la Orinoquia y algunos sectores de la Amazonia se prevén lluvias ligeras.

Durante la madrugada también se presentará una condición particular en materia de temperatura: el Ideam anticipa descensos significativos de la temperatura mínima en zonas altas de la cordillera Oriental.

Miércoles 23 de septiembre

Para el miércoles se mantendrán las lluvias sobre el océano Pacífico y el occidente del territorio nacional. Además, se esperan algunas precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores del norte de la región Andina y el Caribe.

Mientras que en la Orinoquia y buena parte de la Amazonia se prevén lluvias ligeras y dispersas.



Jueves 24 de septiembre

El jueves persistirán las lluvias de variada intensidad en el Pacífico y el occidente de Colombia. Sin embargo, el pronóstico también contempla algunas precipitaciones puntuales más fuertes en sectores de las regiones Andina y Caribe.

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En la Orinoquia y la Amazonia se esperan lluvias dispersas, con acumulados que podrían presentarse en sectores puntuales del oriente y sur del país. Este comportamiento anticipa el cambio que se espera para el cierre de la semana, cuando las precipitaciones tendrán una mayor cobertura.

Viernes 25 de septiembre: el día con mayor aumento de las lluvias

El viernes se prevé un incremento en la cobertura y la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, según el Ideam. Los mayores acumulados se concentrarán en el centro-occidente y noroccidente del país, donde se esperan núcleos fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

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La región Caribe también tendrá lluvias moderadas a fuertes en algunas áreas, mientras que en sectores puntuales de la Orinoquia podrían presentarse precipitaciones de esta misma intensidad. Para la Amazonia, el pronóstico contempla lluvias de variada intensidad.

Temperaturas altas y descenso en zonas de montaña

Además del comportamiento de las lluvias, el Ideam llamó la atención sobre las condiciones de temperatura previstas durante la semana. En amplios sectores del Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos Magdalena y Cauca persistirán temperaturas máximas elevadas y una alta sensación térmica.

En contraste, las zonas altas de la cordillera Oriental tendrán un descenso significativo de la temperatura mínima durante la madrugada del martes 22 de septiembre.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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