Ya fue operado Lucas Murillo, el pequeño de 7 años que esperaba tratamiento para su corazón

Después de más de un año de espera para acceder al tratamiento que necesitaba por una compleja cardiopatía congénita, Lucas Murillo, el niño de siete años que se hizo conocido tras pedir ayuda para recibir atención médica, finalmente fue sometido a una cirugía de alta complejidad en Bucaramanga. El procedimiento, una cirugía de Fontan a corazón abierto, comenzó a las 8:00 de la mañana y terminó después de las 4:00 de la tarde.



La intervención se realizó en la Fundación Cardiovascular, ubicada en Floridablanca, Santander, luego de que un equipo multidisciplinario de especialistas evaluara las condiciones de salud del menor y determinara que debía avanzar hacia este procedimiento.

De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol desde la institución, la cirugía fue exitosa y Lucas salió bien del procedimiento. Al finalizar, permanecía en una sala de recuperación y estaba previsto su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

Ahora comienza otra etapa igualmente importante para el pequeño. Los médicos señalaron que las próximas 72 horas serán cruciales para su recuperación durante el periodo posoperatorio.



La cirugía que esperaba Lucas Murillo

La historia de Lucas había llamado la atención nacional después de que el niño grabara un video en el que pidió ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba. El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una condición congénita en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla de manera adecuada.



Según había explicado el médico Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, Lucas llegó a Bucaramanga después de un prolongado periodo sin recibir la atención requerida. El especialista señaló en ese momento que el menor presentaba cianosis y una condición de salud que debía ser evaluada cuidadosamente antes de definir el siguiente paso.



Lucas llegó a la Fundación Cardiovascular el 31 de agosto desde Cúcuta, en un avión ambulancia de la institución. Posteriormente fue sometido a diferentes exámenes y valoraciones por parte de los especialistas.

Publicidad

En una entrevista previa, Castillo había explicado que una de las posibilidades que se analizaban era precisamente la cirugía de Fontan. Esta intervención se realiza en pacientes que nacen con un solo ventrículo funcional y busca establecer una circulación en la que el retorno venoso llegue directamente a las arterias pulmonares.

En el caso de Lucas, el ventrículo derecho es el que realiza la función principal, debido al desarrollo insuficiente del lado izquierdo de su corazón.

#Colombia | El pequeño Lucas, niño de 7 años que se hizo viral por pedirle al presidente apoyo en el tratamiento de su cardiopatía, finalmente fue sometido a una cirugía de alta complejidad en Bucaramanga, Santander. Este es su estado de salud



Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/HpTa1FHNSW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 22, 2026

Publicidad

Un año de espera por el tratamiento

Antes de llegar a Bucaramanga, la familia de Lucas había relatado las dificultades que enfrentaron para conseguir las autorizaciones y los exámenes necesarios para continuar con su tratamiento.

El niño incluso se dirigió directamente al presidente de la República en un video que posteriormente se hizo viral. En ese mensaje, explicó que llevaba tiempo esperando atención y pidió ayuda para poder recibir el tratamiento que necesitaba.

“Yo no quiero morir”, dijo entonces Lucas en el video que permitió visibilizar su situación. La exposición de su caso permitió que se gestionara su traslado desde Cúcuta hasta Santander, donde finalmente comenzó una nueva etapa de valoración y tratamiento especializado.

Durante su permanencia en la Fundación Cardiovascular, el pequeño también envió un mensaje en el que contó que ya estaba recibiendo atención médica y pidió el acompañamiento de quienes seguían su historia. “Hola, ya me encuentro en la cardio. Estoy recibiendo el tratamiento adecuado. Recen por mí”, dijo Lucas en un video difundido en redes sociales.



Las próximas 72 horas serán clave

Con la cirugía de Fontan ya realizada, la atención médica ahora está concentrada en la recuperación del menor. De acuerdo con el reporte entregado después de la intervención, los médicos consideran que las próximas 72 horas serán determinantes para observar su evolución durante el posoperatorio.

Publicidad

La cirugía tuvo una duración superior a ocho horas y fue realizada por dos especialistas de la Fundación Cardiovascular. La evolución de Lucas ocurre después de varios años de tratamientos y procedimientos relacionados con su condición cardíaca. Antes de esta intervención, el menor ya había sido sometido a otras cirugías a corazón abierto, entre ellas una cirugía de Glenn.

Ahora, el niño permanece bajo vigilancia médica en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, mientras avanza en la recuperación de una intervención muy esperada.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co