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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "En una bolsa y muertos": la nueva advertencia del presidente De la Espriella a los delincuentes

"En una bolsa y muertos": la nueva advertencia del presidente De la Espriella a los delincuentes

El mandatario se refirió a la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de Cholo, tras el consejo de ministros de este lunes. En el operativo que mencionó fueron dados de baja otros presuntos seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
"En una bolsa y muertos": la nueva advertencia del presidente De la Espriella a los delincuentes
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó este lunes 21 de septiembre un contundente mensaje a los delincuentes más buscados del país, a los que advirtió que si no se someten a la Justicia van a terminar "en una bolsa y muertos". Esto lo dijo luego de un consejo con sus ministros.

De la Espriella se refirió a los siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, el segundo cabecilla del grupo paramilitar, que murieron este lunes en un operativo de la Fuerza Pública en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

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"Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos", advirtió el presidente en Bogotá, donde llevó a cabo el consejo de ministros. El mandatario aseguró que se trasladará hasta Santa Marta para dirigir "personalmente las operaciones" que se realizan contra el grupo paramilitar.

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"He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población", escribió más temprano De la Espriella en su cuenta de X. Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. Además, según De la Espriella, contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva".

En la operación se capturaron a tres personas y se incautó 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y abundante material de guerra. "Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado", señaló De la Espriella respecto al presunto anuncio del grupo paramilitar sobre un paro de 48 horas en protesta contra el Gobierno.

"No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", añadió el mandatario. Esta tarde, luego del operativo, dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon La Troncal, la vía principal que conecta a Santa Marta con el norte del departamento, informaron medios locales.

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De la Espriella le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación. La escalada de violencia cobró este lunes la vida de al menos tres militares, quienes murieron por la activación de un campo minado en el departamento del Meta (centro), un ataque que las autoridades achacan a una disidencia de las FARC.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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