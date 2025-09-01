Masacre en Dibulla: cuatro muertos y dos heridos en ataque armado durante una fiesta en La Guajira

La tranquilidad del corregimiento de Punta de Los Remedios, en jurisdicción de Dibulla, La Guajira, se vio interrumpida la noche del domingo 31 de agosto por un ataque armado que dejó cuatro personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres fuertemente armados llegaron en una camioneta Toyota Hilux hasta el lugar donde se realizaba una celebración y abrieron fuego contra los asistentes. Tras el tiroteo, los responsables escaparon por la Troncal del Caribe, una de las principales vías de la región.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Gamalier de Jesús Contreras (53 años), Iván David Gutiérrez Vergara (28), Joenne José Castrillo (37) y Ubencio Antonio Redondo (70).



En el hecho también resultaron heridos José Antonio Redondo Plata (24 años), Arledis Castro Parra (50) y Heyder Ruíz Velázquez (62), quienes permanecen bajo atención médica en hospitales de la zona.

La masacre ocurrió apenas un día después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezara en Riohacha un consejo de seguridad junto con la cúpula militar y de Policía. Durante ese encuentro se anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas de organizaciones armadas que delinquen en el departamento.



Llamado de las autoridades locales

Las autoridades de La Guajira solicitaron al Gobierno Nacional mayor presencia de la Fuerza Pública en el territorio, ante el incremento de la violencia que afecta a comunidades rurales y urbanas.

La investigación del ataque está en curso, mientras crece la preocupación por la capacidad de los grupos armados ilegales de cometer hechos violentos incluso tras los anuncios recientes de medidas de seguridad.

