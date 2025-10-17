Muere en trágico accidente la secretaria de Planeación de Popayán: carro cayó en abismo

En un trágico accidente murió la secretaria de Planeación de Popayán, Yasmín Hurtado Ordóñez. La mujer transitaba en un vehículo junto con cuatro acompañantes para, al parecer, acompañar a su esposo a un acto de campaña. En el municipio de La Vega, del sur del departamento del Cauca, el vehículo perdió el control y cayó a un abismo. Todos los hechos se reportaron en el sector de El Voladero, lugar en el que cayó este automóvil completamente destruido.

Las otras cuatro personas que acompañaban a la secretaria quedaron heridas y fueron trasladadas de inmediato hacia el hospital del municipio de La Vega, en donde permanecen y son atendidas. Por su parte, Ordóñez, quien era abogada y tenía una hija menor de solo 16 años, falleció en el lugar de los hechos y no pudo ser atendida por personal médico. La funcionaria es recordada en Popayán por ser una mujer "ejemplar, comprometida con el desarrollo de la ciudad y querida por su equipo y la comunidad".

La fallecida era esposa del senador del Pacto Histórico Ferney Silva, quien también ha recibido mensajes de apoyo desde sus redes sociales en este trágico momento. El presidente Gustavo Petro se pronunció tras enterarse del lamentable deceso y publicó un mensaje al respecto desde su cuenta de X: "Mi sentido pésame al senador Ferney Silva del Pacto Histórico Por la muerte de su esposa en un accidente de tránsito en la Vega Cauca. Yasmín Hurtado Ordóñez Q.E.P.D", dijo.



Alcaldía de Popayán anuncia tres días de duelo tras muerte de Yasmín Hurtado

Al respecto también se pronunció la Alcaldía de Popayán, en donde trabajaba la funcionaria. El municipio lamentó la muerte de la abogada y, en cabeza de su alcalde, Juan Carlos Muñoz, decretó tres días de duelo en esta ciudad, en donde también se izará la bandera hasta media asta como señal de luto.



"La Alcaldía de Popayán lamenta profundamente el fallecimiento de la abogada Yasmín Hurtado Ordóñez, secretaria de Planeación Municipal, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de La Vega, Cauca. Yasmín fue una funcionaria ejemplar, comprometida con el desarrollo de la ciudad y querida por su equipo y la comunidad. Su dedicación y entrega dejan una huella imborrable en nuestra administración. El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo ha decretado tres días de duelo en la ciudad, tiempo durante el cual la bandera será izada a media asta y se suspenderán todos los eventos públicos organizados por la Administración Municipal. Pedimos a Dios por su eterno descanso y fortaleza para su familia, amigos y compañeros de trabajo. Popayán despide hoy a una gran mujer que sirvió con amor a su ciudad", dijo la Alcaldía de Popayán en un reciente comunicado.

Otras entidades gubernamentales como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) también publicaron mensajes en señal de condolencias por la tragedia. "Desde el Dapre, en cabeza de la Directora y Secretaria General, Angie Lizeth Rodríguez, expresamos nuestras condolencias al senador Ferney Silva por el fallecimiento de su esposa, Yasmín Hurtado Ordóñez. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza", escribió la entidad.



El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también usó su cuenta de X para dejar un conmovedor mensaje en honor a la secretaria fallecida. "Yasmín Hurtado, madre de una bella joven, esposa de Ferney Silva, amiga, impecable profesional, viajaba por el macizo a acompañar a su esposo a un acto de campaña y un accidente se llevó su vida. Abrazo al amigo y pido al cielo fortaleza para su familia", dijo en su pronunciamiento.

