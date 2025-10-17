En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Muere en trágico accidente la secretaria de Planeación de Popayán: carro cayó en abismo

Muere en trágico accidente la secretaria de Planeación de Popayán: carro cayó en abismo

El hecho dejó un saldo de cuatro personas heridas. Por el momento se desconocen las causas y respectivas circunstancias del accidente.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de oct, 2025
Muere secretaria de Popayàn.jpg
Las autoridades de Popayán anunciaron tres días de luto en memoria de la secretaria fallecida. -
Fotos: suministradas a Noticias Caracol

