FOTOS|Disturbios entre encapuchados con arcos y UNDMO en Bogotá dejan 4 heridos y estación destruida

Desde la tarde de este viernes 17 de octubre, Bogotá fue el epicentro de una concurrida manifestación, liderada en gran parte por diferentes comunidades étnicas del país, que posteriormente desató una intensa ola de violencia entre encapuchados y fuerza pública. Las marchas, tal como han dado a conocer las organizaciones que la convocaron, se llevaron a cabo con el objetivo de hacer una serie de exigencias al gobierno del presidente Gustavo Petro. Algunos de los voceros de estas agrupaciones, las cuales llegaron a la Universidad Nacional de Colombia desde el pasado 13 de octubre, sostienen que sus comunidades continúan presenciando constantes vulneraciones a sus derecho sin que el Estado haga esfuerzos por mejorar el crítico panorama.

Adicionalmente, durante la jornada los marchantes también se acercaron hacia la Embajada de los Estados Unidos, punto en el que iniciaron confrontaciones directas entre la fuerza pública y algunos encapuchados. En este enfrentamiento, varios uniformados denunciaron ataques con objetos contundentes por parte de algunas personas, e incluso dieron a conocer que habrían recibido agresiones con flechas. Dicha ola de enfrentamientos, según reportes preliminares, dejó un saldo de cuatro uniformados heridos en su rostro y otras partes del cuerpo como producto del impacto de estos elementos.

"Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática", explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.



Otro epicentro de los disturbios se registró en la entrada de la Universidad Nacional ubicada sobre la calle 26. Desde este punto, un grupo de encapuchados que se refugió tras las rejas de la institución educativa protagonizó duros choques con unidades de la UNDMO. Esta situación, que no cesó hasta pasadas las 7 de la noche, provocó el cierre de siete estaciones de Transmilenio ubicadas sobre este corredor vial, conocido también como la avenida El Dorado. La afectación dejó más de 60.000 usuarios afectados y múltiples problemas de movilidad en el punto, los cuales se acentuaron durante la hora pico de la tarde; TransMilenio anunció que la estación Corferias quedó cerrada temporalmente por los graves daños presentados.

Tiempo después de estas protestas, la vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia emitió un comunicado y rechazó la situación que se presentó en este punto aledaño. Explicó que "en el marco de la movilización convocada por organizaciones sociales que tuvo lugar en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, se presentó una confrontación entre los manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO) en la Calle 26".



Posteriormente, la entidad educativa abrió otra de sus salidas para garantizar la evacuación segura de sus estudiantes, y denunció un presunto "uso excesivo de los gases por parte de la UNDMO" que conllevó a que la la división de Salud de la sede y la Secretaria Distrital de Salud prestaran atención a varias personas afectadas. El tropel se trasladó a las pocas horas al parqueadero de la Hemeroteca Nacional, ubicada también sobre la calle 26, desde donde se acentuaron los enfrentamientos. Esta situación, explica la Nacional, hizo necesario evacuar el edificio para proteger al personal.

"Expresamos nuestro rechazo a este tipo de acciones que alteran la convivencia y vulneran los derechos de todas las personas. Estas son contrarias al espíritu académico y cultural de la Universidad e impiden consolidar los campus como territorios de y para la paz. Rechazamos que los y las manifestantes que pernoctan en la ciudad universitaria desarrollaran acciones violentas desde el campus. Pese a que su ingreso fue sin autorización, la directiva de la Sede Bogotá brindó todas las garantías humanitarias. Estos hechos son contrarios a lo expresado por sus vocerías, en el marco del PMU-UN, en lo referido a una movilización pacífica y el respeto a la comunidad universitaria y al campus", dijo la universidad.

La ola de violencia acontecida durante la jornada también hizo que el presidente Petro hablara al respecto. El mandatario dio a conocer que había ordenado a la autoridades cuidar la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y que, tras una reunión con los convocadores de la protesta, llegó a un acuerdo para levantar los bloqueos. "Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la.embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió desde su cuenta de X.



