Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / FOTOS|Disturbios entre encapuchados con arcos y UNDMO en Bogotá dejan 4 heridos y estación destruida

FOTOS|Disturbios entre encapuchados con arcos y UNDMO en Bogotá dejan 4 heridos y estación destruida

Este viernes 17 de octubre se registraron fuertes desmanes entre la fuerza pública y encapuchados, tras las marchas que se llevaron a cabo en inmediaciones de la Embajada de Los Estados Unidos en Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Noticias Caracol - 2025-10-17T192759.868.jpg
Los hechos se registraron durante toda la jornada de la tarde. -
Foto: Colprensa

