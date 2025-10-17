Corte masivo de agua en Suba este fin de semana: Acueducto anuncia restricciones por daño imprevisto

En el marco de las obras de infraestructura adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la Avenida El Rincón, se presentó un daño imprevisto en la red matriz de acueducto que abastece un amplio sector de la localidad de Suba. Este incidente ha afectado el suministro de agua potable en varias zonas del norte de Bogotá.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al ser notificada del percance por el IDU, activó un protocolo de atención y estableció un cronograma de restricción temporal del servicio en el área comprendida entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la Calle 170 y el río Salitre o Humedal Juan Amarillo (Diagonal 82). Este corte afectará a diversos barrios de Suba, aunque se exceptúan aquellos abastecidos por los tanques Alto y Medio de Suba, cuyos usuarios no experimentarán alteraciones en el servicio.
Con el objetivo de mitigar el impacto en la comunidad, la EAAB ha dispuesto carrotanques que comenzarán a abastecer de agua a los sectores afectados a partir de las 24 horas posteriores al cierre del servicio. Los residentes podrán solicitar el suministro a través de la línea Acualínea 116, que habilitará el proceso de distribución.
Además, la atención prioritaria será para sectores institucionales, tales como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios y demás puntos de atención pública y gubernamental, garantizando que no se interrumpan los servicios esenciales en la zona.
¿Hasta cuándo irá el corte de agua en Suba?
El equipo técnico de la Empresa de Acueducto, en conjunto con el IDU, trabaja arduamente para reparar la tubería dañada y restablecer el servicio de agua lo más pronto posible. Según los informes preliminares, se espera que el suministro se normalice en horas de la tarde del próximo sábado 18 de octubre, una vez concluyan las labores de reparación."El servicio se suspenderá a partir de las 12:00 de la noche de este viernes y se restablecerá paulatinamente en horas de la tarde del sábado 18 de octubre", explica el comunicado del Acueducto.
Lista de barrios afectados por cortes de agua en Suba, Bogotá, este fin de semana 17 de octubre
De la letra A a la C:
- Acacias
- Acapulco
- Agrupacion El Rincon
- Alaska
- Almendros De Suba
- Alameda De Suba
- Arcabuco
- Arboleda De Suba
- Atenas
- Atardeceres De Suba
- Aures I
- Aures II
- Aures II - Santa Barbara
- Aures II Sector La Planta
- Berice
- Berlin
- Berlin IV Sector
- Bilbao I Sector
- Bilbao II Sector
- Bochalema (Urbanizacion)
- Bosque De Los Lagartos (Urbanizacion)
- Bosques De San Jorge
- Bosques De San Jorge Suba
- Bosques Del Portal
- Calabria
- Caminos De Esperanza
- Campanella
- Carolina III
- Cañiza I, II Y III
- Cerros De Niza Urbanizacion Solitude
- Compartir Suba
- Cerros Del Tabor (Urbanizacion)
- Chesnut Hill
- Chucua III Sector
De la letra D a la L:
- Desarrollo Villa Blanca
- El Alcazar De Suba (Urbanizacion)
- El Arrayan
- El Arrayan 2
- El Cedro
- El Carmen
- El Jordán
- El Jordán II
- El Jordán La Esperanza
- El Laurel
- El Manzano
- El Nogal
- El Ocal
- El Ocal II Sector
- El Pénsil
- El Pino
- El Pino II
- El Pino - Urbanizacion Altamira
- El Pino - Valverde De La Vera
- El Poa
- El Portal De Las Mercedes
- El Regreso
- El Retiro De Suba
- El Rubí
- El Rubí De San Bernardo
- El Rubí La Flora
- El Salitre
- El Salitre IV Sector
- El Rincón - Urbanizacion Amberes
- El Rincón De Boyacá
- El Rincón De Suba
- El Rincón De Suba Sector Lagos De La Frontera
- El Rincón Santa Helena
- El Rincón - Urbanizacion 2
- El Rosal
- El Triángulo
- El Valle
- El Pinar De Suba
- El Salitre Suba
- Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes
- Fontanar Del Río
- Fontanar Del Río 2
- Gavilanes (Urbanizacion)
- Gloria Lara De Echeverry II
- Hato Chico II (Predio)
- Horizonte Salitre
- Japón
- Jaimes Bermeo
- Java I Sector
- Java II Sector
- Java II Sector 2
- La Aurora
- La Aurora Salitre Suba
- La Campiña
- La Campiña II Sector
- La Chucua
- La Chucua I Sector
- La Chucua Norte
- La Chucua - La Trinitaria
- La Estrella I
- La Estrella II
- La Estrella III
- La Estrella Tibabuyes
- La Fontana (Urbanizacion)
- La Floresta
- La Floresta De Suba
- La Gaitana
- La Isabela
- La Isabela II
- La Manuelita
- La Manuelita - Urbanizacion
- La Orquidea III Sector
- La Palma I
- La Palma II
- La Palma El Cóndor
- La Playa
- La Pradera De Suba (Urbanizacion)
- La Toscana
- Las Brisas
- Las Delicias La María
- Las Flores
- Las Flores (Urbanizacion)
- Las Margaritas
- Las Navetas De Suba
- Las Pléyades (Urbanizacion)
- Los Alpes Cerro Los Lagartos
- Los Alcaparros De Suba
- Los Arrayanes De Suba
- Los Cerezos
- Los Comuneros Puerta Del Sol
- Los Monarcas
- Los Naranjos
- Los Robles
- Los Remansos
- Los Tejares De Suba (Predio)
- Los Tulipanes
- Los Nogales De Tibabuyes
- Los Nogales De Tibabuyes II
- Los Nogales De Suba
- Los Nogales De Suba II
De la letra M a la S:
- Maitama Costa Azul
- Maitrella (Urbanizacion)
- Miramar
- Mirador De La Campiña II Sector
- Monteredondo Salitre Suba
- Morumbi
- MPEC0201F04-04
- Niza Suba - Monteniza
- Nuevo Corinto
- Nueva Tibabuyes
- Nueva Tibabuyes - La Esmeralda
- Oasis De San Jorge
- Oikos Teucali San Antonio
- Orquideas II Sector
- Palma Aldea
- Palma Aldea - Urbanizacion El Merey
- Palma Aldea La Juanita
- Parque Residencial Nueva Suba
- Parques Del Campo
- Pinos De Lombardía - Imperial (Finca)
- Plazuelas De San Martín
- Pinos De Lombardía
- Prados Del Salitre
- Prados De La Campiña
- Prados De Suba
- Prados De Santa Bárbara
- Puerta Del Sol
- Pórtico (Urbanizacion)
- Rincón De Boyacá
- Rincón De La Campiña
- Rincón De Suba
- Rincón El Cóndor
- Rincón De Suba Sector Lagos De La Frontera
- Rincón De Suba - Urbanizacion El Cid
- Rincón De Suba - Urbanizacion 2
- Rincón De Santa Inés Compartir Suba
- Rincón De Santa Inés
- Rincón Escuela
- Riobamba II
- San Andrés Afidro
- San Antonio
- San Carlos (Predio)
- San Carlos De Suba
- San Gabriel
- San Isidro Norte
- San Jorge
- San Juan Suba
- San Miguel Tibabuyes
- San Pedro De Tibabuyes
- San Pedro III
- San Rita
- San Rita De Suba
- San Teresa De Suba
- Santa Ana
- Santa Bárbara II Sector
- Santa Bárbara Tibabuyes
- Santa Beatriz (Predio)
- Santa Cecilia I
- Santa Cecilia II
- Santa Fe De Suba (Finca)
- Santa Isabel
- Santa Teresa De Suba
- Santa Teresa
- Senderos De La Esperanza
- Senderos De Suba
- Solar I
- Sauces De Suba
- Suba Linda
- Teusa
- Teusaquillo De Suba
- Tibabuyes
- Tibabuyes II
- Tibabuyes II Sector 2
- Tibabuyes Universal
- Turingia
- Turingia II
- Turingia III
- Urbanizacion Altamar
- Urbanizacion Aragón
- Urbanizacion Altos De San Jorge
- Urbanizacion Balcones De Alcudia
- Urbanizacion Bosque De Los Lagartos
- Urbanizacion Camino Verde
- Urbanizacion Casa Campo Sector I
- Urbanizacion El Alcázar De Suba
- Urbanizacion El Bosque De Suba
- Urbanizacion El Cid
- Urbanizacion El Laguito
- Urbanizacion El Lago Del Paraíso
- Urbanizacion El Pórtico
- Urbanizacion El Pórtico Y Los Remansos
- Urbanizacion El Salitre
- Urbanizacion El Salitre Suba
- Urbanizacion El Tabor
- Urbanizacion Gavilanes
- Urbanizacion Kyra
- Urbanizacion Las Flores
- Urbanizacion Las Navetas De Suba
- Urbanizacion Los Nogales De Tibabuyes
- Urbanizacion Maitama Costa Azul
- Urbanizacion Miradores De Suba
- Urbanizacion Monte Verde Y Colina Linda
- Urbanizacion Oviedo
- Urbanizacion Potrerillos De Suba
- Urbanizacion Piedra Verde
- Urbanizacion Portal De Suba
- Urbanizacion Rodesia
- Urbanizacion Riobamba
- Urbanizacion San Alejo
- Urbanizacion San Antonio
- Urbanizacion San José
- Urbanizacion Solar I
- Urbanizacion Somondoco
- Urbanizacion Torres De Suba
- Urbanizacion Veracruz
- Urbanizacion Valles De Ibiza
- Urbanizacion Villa Catalina
- Urbanizacion Villa Estella
- Urbanizacion Villa Lilia Y El Rosal
- Urbanizacion Villa Rosa
- Urbanizacion Villa Suba
De la letra T a la Z:
- Urbanización Villa Catalina II y III
- Urbanización Villa del Campo
- Urbanización Villa del Campo II Sector
- Urbanización Villa Estella
- Urbanización Villa Lilia y El Rosal
- Urbanización Villa Rosario
- Urbanización Villa Suba
- Urbanización Villaverde
- Urbanización Veracruz
- Urbanización Valles de Ibiza
- Urbanización Solitude
- Urbanización Potrerillos de Suba
- Versalles
- Villa Alexandra
- Villa Beatriz
- Villa Catalina
- Villa Catalina III
- Villa Cindy
- Villa Cristina
- Villa Elisa
- Villa Elisa I
- Villa Elisa II
- Villa Elisa Parte Alta
- Villa Esperanza
- Villa Gloria I
- Villa Hermosa
- Villa María
- Villa María I Sector
- Villa Rosario
- Villa Susana
- Villa Teresa
- Villa de las Flores
- Villas del Rincón
- Vereda Tibabuyes - Fontanar del Río
- Villa del Campo I Sector
- Veimas
- Zulia
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO