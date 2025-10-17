Corte masivo de agua en Suba este fin de semana: Acueducto anuncia restricciones por daño imprevisto

En el marco de las obras de infraestructura adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la Avenida El Rincón, se presentó un daño imprevisto en la red matriz de acueducto que abastece un amplio sector de la localidad de Suba. Este incidente ha afectado el suministro de agua potable en varias zonas del norte de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al ser notificada del percance por el IDU, activó un protocolo de atención y estableció un cronograma de restricción temporal del servicio en el área comprendida entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la Calle 170 y el río Salitre o Humedal Juan Amarillo (Diagonal 82). Este corte afectará a diversos barrios de Suba, aunque se exceptúan aquellos abastecidos por los tanques Alto y Medio de Suba, cuyos usuarios no experimentarán alteraciones en el servicio.

Con el objetivo de mitigar el impacto en la comunidad, la EAAB ha dispuesto carrotanques que comenzarán a abastecer de agua a los sectores afectados a partir de las 24 horas posteriores al cierre del servicio. Los residentes podrán solicitar el suministro a través de la línea Acualínea 116, que habilitará el proceso de distribución.



Además, la atención prioritaria será para sectores institucionales, tales como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios y demás puntos de atención pública y gubernamental, garantizando que no se interrumpan los servicios esenciales en la zona.



¿Hasta cuándo irá el corte de agua en Suba?

El equipo técnico de la Empresa de Acueducto, en conjunto con el IDU, trabaja arduamente para reparar la tubería dañada y restablecer el servicio de agua lo más pronto posible. Según los informes preliminares, se espera que el suministro se normalice en horas de la tarde del próximo sábado 18 de octubre, una vez concluyan las labores de reparación."El servicio se suspenderá a partir de las 12:00 de la noche de este viernes y se restablecerá paulatinamente en horas de la tarde del sábado 18 de octubre", explica el comunicado del Acueducto.



Lista de barrios afectados por cortes de agua en Suba, Bogotá, este fin de semana 17 de octubre

De la letra A a la C:



Acacias Acapulco Agrupacion El Rincon Alaska Almendros De Suba Almirante Colon Almonacid Altos De La Esperanza I Sector Alameda De Suba Almirante Colon Almonacid Altos De La Esperanza I Sector Arcabuco Arboleda De Suba Atenas Atardeceres De Suba Aures I Aures II Aures II - Santa Barbara Aures II Sector La Planta Berice Berlin Berlin IV Sector Bilbao I Sector Bilbao II Sector Bochalema (Urbanizacion) Bosque De Los Lagartos (Urbanizacion) Bosques De San Jorge Bosques De San Jorge Suba Bosques Del Portal Calabria Camino Verde Etapa I Caminos De Esperanza Campanella Carolina De Suba Carolina II Carolina III Cañiza I, II Y III Cerros De Niza Urbanizacion Solitude Club De Los Lagartos Compartir Suba Conjunto Residencial Kumaru Conjunto Residencial Tayazal Conjunto Residencial Yaiti Conjunto Residencial Yerbamora 1 Conjunto Residencial Yerbamora 2 Costa Azul I Etapa Costa Azul II Etapa Costa Azul III Etapa Costa Rica Costa Rica La Esperanza Carolina II Camino Verde Etapa I Carolina De Suba Cerros Del Tabor (Urbanizacion) Chesnut Hill Chucua III Sector Club De Los Lagartos Conjunto Residencial Kumaru Conjunto Residencial Tayazal Conjunto Residencial Yaiti Conjunto Residencial Yerbamora 1 Conjunto Residencial Yerbamora 2 Costa Azul I Etapa Costa Azul II Etapa Costa Azul III Etapa Costa Rica Costa Rica La Esperanza Camino Verde Etapa I

De la letra D a la L:



Desarrollo Villa Blanca El Alcazar De Suba (Urbanizacion) El Arrayan El Arrayan 2 El Cedro El Carmen El Cedro El Jordán El Jordán II El Jordán La Esperanza El Laurel El Manzano El Nogal El Ocal El Ocal II Sector El Pénsil El Pino El Pino II El Pino - Urbanizacion Altamira El Pino - Valverde De La Vera El Poa El Portal De Las Mercedes El Regreso El Retiro De Suba El Rubí El Rubí De San Bernardo El Rubí La Flora El Salitre El Salitre IV Sector El Rincón - Urbanizacion Amberes El Rincón De Boyacá El Rincón De Suba El Rincón De Suba Sector Lagos De La Frontera El Rincón Santa Helena El Rincón - Urbanizacion 2 El Rosal El Triángulo El Valle El Pinar De Suba El Salitre Suba Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes Fontanar Del Río Fontanar Del Río 2 Gavilanes (Urbanizacion) Gloria Lara De Echeverry II Hato Chico II (Predio) Horizonte Salitre Japón Jaimes Bermeo Java I Sector Java II Sector Java II Sector 2 Jaimes Bermeo La Aurora La Aurora Salitre Suba La Campiña La Campiña II Sector La Campiña II Sector La Chucua La Chucua I Sector La Chucua Norte La Chucua - La Trinitaria La Estrella I La Estrella II La Estrella III La Estrella Tibabuyes La Fontana (Urbanizacion) La Floresta La Floresta De Suba La Fontana La Gaitana La Isabela La Isabela II La Manuelita La Manuelita - Urbanizacion La Orquidea III Sector La Palma I La Palma II La Palma El Cóndor La Playa La Pradera De Suba (Urbanizacion) La Toscana Las Brisas Las Delicias La María Las Flores Las Flores (Urbanizacion) Las Margaritas Las Navetas De Suba Las Pléyades (Urbanizacion) Los Alpes Cerro Los Lagartos Los Alcaparros De Suba Los Arrayanes De Suba Los Cerezos Los Comuneros Puerta Del Sol Los Monarcas Los Naranjos Los Robles Los Remansos Los Tejares De Suba (Predio) Los Tulipanes Los Nogales De Tibabuyes Los Nogales De Tibabuyes II Los Nogales De Suba Los Nogales De Suba II Los Robles

De la letra M a la S:



Maitama Costa Azul Maitrella (Urbanizacion) Miramar Mirador De La Campiña II Sector Monteredondo Salitre Suba Morumbi MPEC0201F04-04 Niza Suba - Monteniza Nuevo Corinto Nueva Tibabuyes Nueva Tibabuyes - La Esmeralda Oasis De San Jorge Oikos Teucali San Antonio Orquideas II Sector Palma Aldea Palma Aldea - Urbanizacion El Merey Palma Aldea La Juanita Parque Residencial Nueva Suba Parques Del Campo Pinos De Lombardía - Imperial (Finca) Plazuelas De San Martín Pinos De Lombardía Prados Del Salitre Prados De La Campiña Prados De Suba Prados De Santa Bárbara Puerta Del Sol Pórtico (Urbanizacion) Rincón De Boyacá Rincón De La Campiña Rincón De Suba Rincón El Cóndor Rincón De Suba Sector Lagos De La Frontera Rincón De Suba - Urbanizacion El Cid Rincón De Suba - Urbanizacion 2 Rincón De Santa Inés Compartir Suba Rincón De Santa Inés Rincón Escuela Riobamba II San Andrés Afidro San Antonio San Carlos (Predio) San Carlos De Suba San Gabriel San Isidro Norte San Jorge San Juan Suba San Miguel Tibabuyes San Pedro De Tibabuyes San Pedro III San Rita San Rita De Suba San Teresa De Suba Santa Ana Santa Bárbara II Sector Santa Bárbara Tibabuyes Santa Beatriz (Predio) Santa Cecilia I Santa Cecilia II Santa Fe De Suba (Finca) Santa Isabel Santa Isabel Santa Rita Santa Teresa De Suba Santa Teresa Senderos De La Esperanza Senderos De Suba Solar I Sauces De Suba Suba Linda Teusa Teusaquillo De Suba Tibabuyes Tibabuyes II Tibabuyes II Sector 2 Tibabuyes Universal Turingia Turingia II Turingia III Urbanizacion Altamar Urbanizacion Aragón Urbanizacion Altos De San Jorge Urbanizacion Aragón Urbanizacion Balcones De Alcudia Urbanizacion Bosque De Los Lagartos Urbanizacion Camino Verde Urbanizacion Casa Campo Sector I Urbanizacion El Alcázar De Suba Urbanizacion El Bosque De Suba Urbanizacion El Cid Urbanizacion El Laguito Urbanizacion El Lago Del Paraíso Urbanizacion El Pórtico Urbanizacion El Pórtico Y Los Remansos Urbanizacion El Pórtico Y Los Remansos Urbanizacion El Salitre Urbanizacion El Salitre Suba Urbanizacion El Tabor Urbanizacion Gavilanes Urbanizacion Kyra Urbanizacion Las Flores Urbanizacion Las Navetas De Suba Urbanizacion Los Nogales De Tibabuyes Urbanizacion Los Nogales De Tibabuyes II Urbanizacion Los Nogales De Suba Urbanizacion Los Nogales De Suba II Urbanizacion Maitama Costa Azul Urbanizacion Miradores De Suba Urbanizacion Monte Verde Y Colina Linda Urbanizacion Oviedo Urbanizacion Potrerillos De Suba Urbanizacion Piedra Verde Urbanizacion Portal De Suba Urbanizacion Rodesia Urbanizacion Riobamba Urbanizacion San Alejo Urbanizacion San Antonio Urbanizacion San José Urbanizacion Solar I Urbanizacion Somondoco Urbanizacion Torres De Suba Urbanizacion Veracruz Urbanizacion Valles De Ibiza Urbanizacion Villa Catalina Urbanizacion Villa Estella Urbanizacion Villa Lilia Y El Rosal Urbanizacion Villa Rosa Urbanizacion Villa Suba Urbanizacion Villa Catalina III Sector

De la letra T a la Z:



Urbanización Villa Catalina II y III Urbanización Villa Catalina III Sector Urbanización Villa del Campo Urbanización Villa del Campo II Sector Urbanización Villa Estella Urbanización Villa Lilia y El Rosal Urbanización Villa Rosario Urbanización Villa Suba Urbanización Villaverde Urbanización Veracruz Urbanización Valles de Ibiza Urbanización Solitude Urbanización Potrerillos de Suba Urbanización Los Nogales de Suba II Versalles Villa Alexandra Villa Beatriz Villa Catalina Villa Catalina III Villa Cindy Villa Cristina Villa Elisa Villa Elisa I Villa Elisa II Villa Elisa Parte Alta Villa Esperanza Villa Gloria I Villa Hermosa Villa Hermosa (Repetido) Villa María Villa María I Sector Villa Rosario Villa Susana Villa Teresa Villa de las Flores Villas del Rincón Vereda Tibabuyes - Fontanar del Río Villa del Campo I Sector Veimas Zulia

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO