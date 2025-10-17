En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PROTESTAS EN BOGOTÁ
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Corte masivo de agua en Suba este fin de semana: Acueducto anuncia restricciones por daño imprevisto

Corte masivo de agua en Suba este fin de semana: Acueducto anuncia restricciones por daño imprevisto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció el corte del recurso hídrico para gran parte de la localidad durante este fin de semana por daños imprevistos en medio de las obras de infraestructura que adelanta el IDU en la Avenida El Rincón. Esta es la lista de barrios afectados.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Cortes de agua en Suba este fin de semana
El Acueducto anunció que ya se tomaron medidas para garantizar el abastecimiento hídrico para las zonas afectadas. -
Fotos: Getty y Acueducto de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad