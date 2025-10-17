En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PROTESTAS EN BOGOTÁ
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Habrá ley seca en Bogotá este 18 de octubre por elecciones? Esto es lo que se sabe de la medida

¿Habrá ley seca en Bogotá este 18 de octubre por elecciones? Esto es lo que se sabe de la medida

Ya varias ciudades de Colombia confirmaron la restricción para este fin de semana electoral. ¿Bogotá adoptará la medida de ley seca también? Le contamos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Ley seca
Varios municipios y distritos de Colombia decretaron la implementación de la Ley Seca. -
Imagen de referencia Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad