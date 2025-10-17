Estas serán las horas donde habrá fuertes lluvias en Bogotá este fin de semana, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó un fin de semana con fuertes precipitaciones en buena parte del territorio nacional, pues durante este fin de semana, del 18 al19 de octubre, las condiciones meteorológicas en Colombia estarán marcadas por un incremento en las lluvias, de acuerdo con los reportes más recientes del Ideam.

Según la entidad, el comportamiento atmosférico obedece a la interacción de varios sistemas de humedad y la persistencia de núcleos de inestabilidad en el Pacífico y el Caribe, lo que provocará precipitaciones de variada intensidad en amplios sectores del país. En este fin de semana, se esperan las precipitaciones más fuertes el domingo 19 de octubre, con variada intensidad en diferentes zonas del país, incluyendo el centro y oriente del mar Caribe colombiano, según el reporte del Ideam.

Por ejemplo, para Bogotá este fin de semana, se "mantendrán condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. Se esperan los mayores acumulados de precipitación entre el viernes y sábado. La temperatura mínima estará alrededor de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará cerca de 19 °C".



Lluvias persistentes en varias regiones de Colombia

Clima para el sábado 18 de octubre

Para el sábado 18 de octubre, se prevé que continúen las lluvias en el océano Pacífico nacional, frente al litoral Caribe y en zonas de las regiones Pacífica, Caribe, centro y sur de la Andina, así como en el nororiente de la Orinoquía. En contraste, se anticipa una reducción considerable de la nubosidad y las precipitaciones en la región Amazónica y en el centro y occidente de la Orinoquía, donde se espera tiempo más estable.



Según el pronóstico, los departamentos con mayores acumulados de precipitación serán Chocó, el sur del Valle del Cauca, Tolima, el occidente de Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Cauca, Cesar, Sucre, Bolívar, el sur de Córdoba, Magdalena, el sur de La Guajira y Vichada. También se prevén lluvias dispersas en zonas de Guainía, Casanare y el nororiente del Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones tenderán a ser más estables. Se espera cielo parcialmente despejado y predominio de tiempo seco durante la tarde y noche, aunque no se descartan lluvias aisladas de variada intensidad en áreas marítimas cercanas.



Clima para el domingo 19 de octubre

Para el domingo 19 de octubre, el Ideam proyecta un incremento significativo de las lluvias en gran parte del país. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte de la región Andina y se extenderán hacia las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazónica. Se prevé abundante nubosidad y lluvias continuas sobre el mar Caribe colombiano y el océano Pacífico, con presencia de tormentas eléctricas en algunos sectores.



Los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, el oriente de Caquetá, Vaupés, Amazonas, Meta, Casanare y Vichada. También se espera actividad lluviosa en el occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, el noroccidente de Cundinamarca, el norte de Boyacá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y en el centro y sur de La Guajira.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el domingo estará marcado por cielos cubiertos y lluvias especialmente en horas de la tarde y la noche, acompañadas de tormentas en la zona marítima circundante. Ante el incremento de las precipitaciones, las autoridades mantienen activas alertas por deslizamientos en varios departamentos del país, especialmente en zonas de montaña y áreas con suelos inestables.



Alertas por deslizamientos en varias regiones del país

El Ideam advierte que los deslizamientos pueden generarse tanto en áreas rurales como urbanas, debido a la saturación del suelo por las lluvias continuas. Por ello, se aconseja realizar desplazamientos preferiblemente durante el día y mantener un monitoreo constante en zonas propensas a desbordamientos o desprendimientos de tierra.

En caso de presentarse un deslizamiento en una vía, se sugiere informar de inmediato a las autoridades y advertir a otros conductores. También se recomienda evitar el tránsito por terrenos con pendientes pronunciadas y estar atentos a señales como grietas en el suelo, inclinación de árboles o postes, y ruidos subterráneos, que podrían indicar movimientos de tierra inminentes.

Además, se mantiene la alerta por la posible presencia de tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales en diferentes regiones del país. En esos casos, las autoridades recomiendan buscar refugio en lugares seguros, evitar permanecer en zonas abiertas o debajo de árboles, y no resguardarse bajo estructuras metálicas altas, que pueden atraer descargas eléctricas. Durante las tormentas, también se debe suspender la práctica de deportes o actividades al aire libre, y revisar el estado de los tejados, antenas y estructuras elevadas para prevenir accidentes por desprendimientos o caídas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co