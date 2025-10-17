Cronología de muerte de influencer Baby Demoni y nuevas versiones de sus amigos: "Temo por mi vida"

En las últimas horas allegados a la creadora de contenido María Alejandra Esquin, conocida en el mundo digital como 'Baby Demoni', informaron que se están ultimando detalles para la realización de las exequias de la popular influencer, quien contaba con más de 945.000 seguidores en TikTok y cerca de de 123.000 en Instagram. Por el momento, se anunció la apertura de un espacio para que la comunidad de fanáticos se despedida de la joven bogotana de solo 24 años, solicitando el respeto y prudencia con la familia de la mujer.

A la fecha se conoce que la creadora falleció el pasado miércoles 15 de octubre en horas de la noche dentro de un hospital privado de la ciudad de Bogotá. Los primeros relatos indican que fue hallada en extrañas circunstancias dentro de su vivienda en la capital y fue trasladada con urgencia a un centro médico debido a diferentes heridas. Se debe destacar que hasta el momento no se conoce con exactitud qué tipo de lesiones presentaba la joven o cómo ocurrieron con exactitud los hechos que la dejaron en dicho estado, los cuales son materia de investigación de las autoridades.



Las versiones de los hechos que llevaron a su muerte: ¿cómo fueron los últimos minutos de Baby Demoni?

Desde gritos escuchados desde su apartamento hasta una presunta pelea que habría tenido con su pareja minutos antes: esos son los datos claves que se reúnen en diferentes versiones que siguen dando varios de sus allegados en redes sociales con respecto a su muerte, la cual fue anunciada horas después de ser trasladada a un hospital.

La extraña situación de la joven se empezó a reportar en un primer momento por su estado "grave". Así lo informó Robin Alexis Parra Gamboa, que se presenta en sus cuentas oficiales como 'La fresa más nea', un joven creador de contenido con quien Esquin ya había publicado en fotos y videos en múltiples ocasiones. El hombre denunció de forma preliminar que la influencer "se encontraba mal" y que había sido testigo de una supuesta discusión con 'Samor one', que se identificó como la pareja de Esquin desde "hace cinco años.



Parra Gamboa aseguró que estaba en llamada con la joven cuando "estaba peleando un 'Samor', colgamos y me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas, que no sabía qué hacer. Llame a la hermana, le dije que ella estaba súper mal, que podría atentar contra su vida". De la pelea descrita informó que media hora más tarde una vecina de la joven lo llamó y le confirmó que "se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello".

Tras esto, Yina y Juliana Calderón publicaron en sus cuentas de Instagram alertando de la salud de la joven. Por su parte, la empresaria y Dj compartió en sus historias un video de la joven con el siguiente mensaje, sin entregar más detalles: "Amiga, mi Dios te mejore, aquí estamos orando por ti. Dios, necesitamos un milagro".



La hermana de Calderón habló en un video antes de ser reportada su muerte, donde afirmó que es su amiga y que le solía "colaborar" con diferentes trabajos con publicidad. En la grabación aseguró tener el dictamen preliminar de cómo fue el presunto ataque la habría dejado gravemente herida. Conforme con sus palabras, se habría tratado de un "intento de homicidio". Al respecto de sus últimos minutos con vida y cómo fue hallada, precisó que sus propios familiares la habrían encontrado dentro de su vivienda "tirada" y "al comienzo se pensaba que era un suicidio, que ella había intentado atentar contra su vida". Sin embargo, añadió que "los doctores acaban de dar el dictamen de que fue un intento de homicidio. No sabemos que pueda pasar con ella".

Fue Yina Calderón quien confirmó que 'Baby Demoni' "acaba de fallecer". Entre lágrimas, indicó: "Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune". Horas más tarde, el influencer 'la fresa más nea' subió otro video en el cual afirmó que teme por su vida y que hace responsable de esto a un hombre del cual no mencionó su nombre.

"Temo por mi vida. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en algunos de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo simplemente estoy diciendo lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón, donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar", aseguró.

La pareja sentimental de la modelo rompió el silencio la noche del miércoles. A través de un video de más de cuatro minutos publicado en su cuenta de TikTok, el creador de contenido —identificado en redes como ‘Samor one’— habló sobre los hechos ocurridos el 15 de octubre y sobre la relación que mantenía con la joven. Según dijo, "ella y yo tenemos un hogar”.

El hombre explicó que había decidido pronunciarse debido a los rumores que circulaban en línea. “Ey muchachos, ¿cómo es? Ya un poco más calmado en mi casa. La verdad lo último que quería en esta situación es tener que salir a hablar”, comenzó diciendo. Luego justificó su mensaje al asegurar que lo hacía porque “personas salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias cuando ellos no estuvieron ahí”.

En su versión, reiteró que fue él quien la auxilió y la llevó hasta un centro médico. De acuerdo con su relato, ese día “se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas”. Tras ello, contó que “yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire”.

El artista urbano aseguró que, luego de salir del apartamento, pasaron unos minutos antes de recibir un mensaje de la influencer. “Después de 15 minutos, la creadora de contenido le "dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía. Yo tuve una corazonada en ese momento. Me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en la que se estaba haciendo daño’”. Según narró, pidió ayuda a los vecinos del edificio para asistirla y trasladarla de inmediato al hospital.

El joven también manifestó sentirse afectado por los señalamientos en su contra y aseguró que cuenta con elementos que respaldan su versión. “Tengo que salir yo a dar mi versión, muy diplomáticamente, con el respeto de toda la familia, de todas las personas que están pasando por este dolor, incluyéndome, porque ya me están llegando mensajes amenazándome, amedrentándome de la comunidad de ella, pensando que yo soy el culpable cuando no es así”, dijo. A esto agregó: “Gracias a Dios, yo tengo todas las pruebas de todo. No se las puedo mostrar, muchachos, porque si esto se va para un proceso legal eso sería contaminar las pruebas, pero salgo a hablar y dar la cara porque el que nada debe, nada teme. Dando la versión de los hechos”.

Antes de finalizar su intervención, el creador de contenido aseguró que, tras dejar a la familia de la joven en el hospital, decidió regresar a su vivienda. “Para la persona que también está diciendo estas mentiras y está diciendo esta injuria pues el día de mañana voy a poner mi denuncia penal porque finalmente es mi buen nombre el que están afectando cuando yo fui la persona que la auxilie. Yo hice, mejor dicho, lo que estaba en mis manos para que ella pudiera llegar estable a urgencias y la pudieran atender”, concluyó.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.