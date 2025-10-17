En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cronología de muerte de influencer Baby Demoni y nuevas versiones de sus amigos: "Temo por mi vida"

Cronología de muerte de influencer Baby Demoni y nuevas versiones de sus amigos: "Temo por mi vida"

La muerte de la creadora de contenido fue reportada y confirmada el miércoles 15 de octubre, en medio de extrañas circunstancias. Esto es lo que dicen sus allegados del caso.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Cronología de muerte de influencer Baby Demoni y nuevas versiones de sus amigos
Cronología de muerte de influencer Baby Demoni y nuevas versiones de sus amigos
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad