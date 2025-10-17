Estados Unidos atacó a un submarino en el Caribe: Trump reveló detalles y dice que "cargaba drogas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 17 de octubre en rueda de prensa que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga. Con este reporte, serían siete los ataques realizados en el mar por el Gobierno norteamericano, el cual realizó la última operación dada a conocer por funcionarios, citados por medios locales, este jueves 16 de octubre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga", dijo Trump al ser preguntado por la última operación del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Se debe destacar que, en dicho pronunciamiento, el mandatario no aclaró cuándo o el punto específico en el que se llevó a cabo el hecho.

Publicidad

Con información de EFE

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.