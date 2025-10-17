En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Estados Unidos atacó a un submarino en el Caribe: Trump reveló detalles y dice que "cargaba drogas"

Estados Unidos atacó a un submarino en el Caribe: Trump reveló detalles y dice que "cargaba drogas"

El presidente afirmó que este ataque fue la última operación realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas. Sin embargo, no específico en qué punto del mar se dio el hecho. Esto dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 17 de oct, 2025
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Jonathan Brady/POOL/AFP

