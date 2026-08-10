Metro de Medellín actualiza estado de líneas habilitadas y sectores fuera de servicio tras temblor

Luego del sismo registrado en el Valle de Aburrá durante la mañana de este 10 de agosto de 2026, la empresa Metro de Medellín anunció el restablecimiento de la operación comercial en la mayor parte de su red de transporte masivo. Según confirmó Tomás Elejalde Escobar, gerente general de la entidad, las inspecciones técnicas de infraestructura permitieron habilitar de forma segura el paso de trenes, tranvía y buses, tras atender novedades en la vía como una fisura en un riel detectada en la estación Prado de la Línea A.

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A pesar del avance en la apertura general del sistema, las autoridades confirmaron que dos líneas de Metrocable continuarán fuera de servicio durante la jornada mientras se completan las revisiones correspondientes.



¿Cuál es el estado del Metro de Medellín tras el temblor?

El plan de contingencia e inspección técnica se ejecutó de manera prioritaria desde las primeras horas de la mañana de este 10 de agosto de 2026. El cronograma de atención establecido por la entidad opera bajo los siguientes parámetros:



Restablecimiento del servicio: La habilitación de las líneas A, B, T, 1, 2, O, J, K, M y P se dio de manera progresiva una vez concluidos los recorridos de prueba a distintas velocidades.

La habilitación de las líneas se dio de manera progresiva una vez concluidos los recorridos de prueba a distintas velocidades. Suspensión de las líneas H y L: La Línea H (Metrocable Oriente) y la Línea L (Metrocable Arví) permanecerán suspendidas durante todo el día de hoy, 10 de agosto de 2026 .

La y la permanecerán suspendidas durante todo el día de hoy, . Reparaciones de vía: El equipo técnico intervino de forma inmediata el tramo de la Línea A a la altura de la estación Prado , donde se detectó y reparó una fisura en un riel ocasionada por el movimiento telúrico.

El equipo técnico intervino de forma inmediata el tramo de la a la altura de la estación , donde se detectó y reparó una fisura en un riel ocasionada por el movimiento telúrico. Horario de operación comercial: Las líneas habilitadas prestarán servicio en su horario habitual de cierre hasta las 11:00 p. m.

Ubicaciones y puntos de atención habilitados

Para coordinar los desplazamientos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los usuarios deben tener en cuenta qué trazados se encuentran operativos y cuáles presentan novedades:



Líneas en servicio comercial activo

Líneas de trenes: Línea A (Niquía - La Estrella) y Línea B (San Antonio - San Javier).

(Niquía - La Estrella) y (San Antonio - San Javier). Línea de tranvía: Línea T (San Antonio - Oriente).

(San Antonio - Oriente). Líneas de buses: Línea 1 , Línea 2 y Línea O .

, y . Líneas de Metrocable: Línea J (San Javier), Línea K (Acevedo), Línea M (Miraflores) y Línea P (El Progreso).

Líneas fuera de servicio temporal

Línea H (Metrocable): Ubicada en el sector centro-oriente de Medellín , conecta la estación Oriente con La Sierra . Se mantiene bajo revisión técnica detallada.

Ubicada en el sector , conecta la estación con . Se mantiene bajo revisión técnica detallada. Línea L (Metrocable Arví): Tramo turístico que conecta la estación Santo Domingo con el Parque Arví. Debido a la extensión de su cableado y al cierre de infraestructuras en la zona del parque, no operará durante el resto del día.

Requisitos y recomendaciones para los viajeros

Ante los cambios en la operación y el flujo de pasajeros en los puntos de transferencia, el Metro de Medellín emitió una serie de recomendaciones obligatorias para el uso del sistema:



Planificación de viajes: Se sugiere a los habitantes de las zonas de Oriente, La Sierra y los visitantes hacia el Parque Arví utilizar transporte público colectivo terrestre como rutas integradas de buses. Uso de la tarjeta Cívica: Mantener el medio de pago cargado digitalmente o con saldo previo para evitar aglomeraciones en las taquillas de las estaciones de integración como San Antonio, Acevedo y Oriente. Paciencia y acatamiento de instrucciones: Atender las indicaciones del personal de estación, la Policía Metro y los reguladores de flujo en plataformas mientras se normaliza la frecuencia de los trenes.

Paso a paso para consultar el estado del trámite y las rutas en tiempo real

Si necesita verificar si una línea suspendida reanudó operaciones o requiere revisar las alternativas de viaje en el sistema, siga estos pasos:



Consulte la red X (antes Twitter): Ingrese a la cuenta oficial @metrodemedellin, donde la entidad publica actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las 12 líneas del sistema. Revise la aplicación App Cívica: Abra la aplicación en su dispositivo móvil para verificar las novedades de operación, saldo de tarjeta y rutas de buses integradas disponibles. Puntos de atención presencial: Diríjase a los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) ubicados en las estaciones San Antonio, Niquía, Itagüí y Acevedo para recibir orientación personalizada de servicio al cliente. Línea telefónica oficial: Comuníquese con la central de atención al usuario del Metro de Medellín a través del número telefónico (604) 444 95 98 para consultar contingencias operativas o pérdida de objetos durante la emergencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.