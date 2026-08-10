Piden aplazar el Festival Petronio Álvarez en Cali tras fuerte temblor de magnitud 7,4

El fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto generó una emergencia en diferentes regiones del país. De acuerdo con el balance conocido a las 3:20 p. m., 15 personas han muerto y 380 han resultado lesionadas en Cali como consecuencia del movimiento sísmico y las situaciones derivadas de este.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la atención de la emergencia, el Personero Distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó a la Administración Distrital evaluar el aplazamiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. La petición contempla establecer una nueva fecha para la realización del festival, una vez existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Y es que desde el 9 de agosto había iniciado esta celebración que exalta al Pacífico colombiano, con el desfile Petronio. La celebración de la edición número 20 del festival iría hasta el 17 de agosto.

Personero pide priorizar la atención de la emergencia

La Personería Distrital señaló que, ante la situación generada por el terremoto y las afectaciones reportadas en Cali y otros territorios, la prioridad de las autoridades debe estar en la atención integral de las víctimas, damnificados y familias afectadas. Como organismo del Ministerio Público encargado de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, la entidad también pidió articular las capacidades institucionales para responder a las necesidades que se han generado tras el movimiento sísmico.



“Reconocemos profundamente la importancia cultural, social y económica del Festival Petronio Álvarez para Cali y para las comunidades del Pacífico. Sin embargo, ante una situación de emergencia como la que enfrentamos, debemos priorizar la vida, la integridad y la atención de quienes hoy necesitan del Estado. Por ello, solicitamos que el Festival sea aplazado y se establezca una nueva fecha para su realización”, manifestó Gerardo Mendoza, Personero Distrital de Santiago de Cali.



La solicitud no plantea cancelar de manera definitiva el evento, sino aplazar su realización hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad de asistentes, artistas, trabajadores y demás personas vinculadas al festival.

Publicidad

Solicitan concentrar recursos en la emergencia

La Personería también hizo un llamado a las autoridades distritales, departamentales y nacionales para que concentren sus esfuerzos y recursos institucionales en la respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto.

Entre las prioridades señaladas por la entidad están la asistencia humanitaria, atención en salud, alojamiento temporal, protección de población vulnerable y evaluación de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Publicidad

La petición se conoce mientras organismos de emergencia y autoridades avanzan en la evaluación de los daños provocados por el fuerte temblor, cuyo epicentro se ubicó en la región del Pacífico colombiano.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co