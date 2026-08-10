¿Cómo reportar a personas desaparecidas tras el temblor en Colombia este 10 de agosto?

Colombia se vio sacudida por un fuerte temblor que se registró este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., de magnitud 7,4 y cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó. Muchos colombianos han difundido en redes sociales las fotografías y nombres de familiares que se encuentran desaparecidos en las ciudades más afectadas del país, la gran mayoría en Quibdó, Pereira y Cali, por mencionar solo algunos de los lugares que resultaron afectados. Insitituciones e iniciativas ciudadanas han habilitado canales.
Existe una página que surgió por iniciativa ciudadana, similar a la que se habilitó cuando ocurrió el terremoto de Venezuela. colombiatebusca.com junta el reporte de ciudadanos con los que no ha sido posible comunicarse tras el movimiento telúrico. En caso de ya ser localizada, se pide actualizar la información para brindar tranquilidad.
Desde la Cruz Roja colombiana se activaron los servicios del programa de Protección de Vínculos Familiares. Los canales de atención habilitados son el correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org y el número de WhatsApp (+57) 3212139525.
Reportes a Emisoras del Ejército para regiones apartadas
La Red de Emisoras del Ejército Nacional también puso sus micrófonos al servicio de la búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto. A través de sus frecuencias y canales de WhatsApp, las emisoras recibirán información, mensajes y notas de voz que contribuyan a la ubicación y contacto de personas de quienes se desconozca su paradero.
Los mensajes recibidos podrán ser difundidos a través de la programación de las emisoras, especialmente en las zonas afectadas, con el propósito de ampliar su alcance y facilitar que las comunidades puedan aportar información que permita establecer contacto o conocer el paradero de las personas reportadas.
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¿Qué información enviar?
Para facilitar la búsqueda, se recomienda incluir:
- Nombre completo de la persona.
- Edad aproximada.
- Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez.
- Hora aproximada del último contacto.
- Características o información que facilite su identificación.
- Nombre y número telefónico de un familiar o persona de contacto.
- Una nota de voz corta con la información esencial del caso.
Líneas de WhatsApp habilitadas por el Ejército
- Bogotá: 3332453445
- Palmira: 3205430804
- Cúcuta: 3132403190
- Bucaramanga: 3209871191
- Barrancabermeja: 3134516234
- Ocaña: 3228578704
- Pamplona: 3217225730
- Tibú: 3209669829
- San Vicente de Chucurí: 3233060975
- Convención: 3104950068
- El Tarra: 3202661722
- Segovia: 3114426487
- El Bagre: 3206417807
- Quibdó: 3137669361
- Ituango: 3225040471
- Puerto Berrío: 3147842380
- Carepa: 3214477616
- Dabeiba: 3102818366
- Tarazá: 3113917707
- Argelia: 3225181912
- Caucasia: 3225181912
- Yarumal: 3229564864
- Urrao: 3116026781
- San Luis: 3232312363
- Andes, Antioquia: 3104626044
- Montería: 3102383978
- Tierralta: 3124847105
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¿Qué hacer en las ciudades?
En el caso de Pereira, la administración le pidió a la comunidad que, en caso de tener reportes de personas desaparecidas, se dirijan al CAI más cercano para brindar la información. La Emisora de la Policía estará recibiendo reportes de personas fallecidas o desaparecidas. Entretanto, los organismos de socorro están en llamado y escucha permanente para atender de manera prioritaria las edificaciones con colapso total y parcial. En la capital de Risaralda se declaró el toque de queda en Centro, Comuna Universidad y SubCentro de la Comuna Cuba, en el marco de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta.
Por su parte, Cali invita a la ciudadanía a realizar los reportes de afectaciones a través de la central de monitoreo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Para hacer el reporte, se debe enviar una fotografía que permita evidenciar la situación, proporcionar los datos de contacto de una persona responsable, indicar un número de teléfono al que puedan comunicarse y suministrar la ubicación exacta o las coordenadas del sitio para facilitar la atención de la emergencia. Los reportes pueden enviarse por WhatsApp al número 310 229 9708. La Alcaldía señala que estos reportes ayudan a salvar vidas, hacer seguimiento y mantener segura la ciudad.
Desde la Alcaldía de Manizales recordaron el número de contacto de Bomberos en caso de emergencia, que es el 119. Allí se puede reportar algún daño o situación que represente algún peligro.
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Otros números de emergencia para tener en cuenta son el 123 (línea de emergencia), 112 (Policía Nacional), 132 (Cruz Roja Colombiana) y 144 (Defensa Civil). Ya hay también canales habilitados para dar donaciones que lleguen para las personas afectadas por el evento sísmico.
María Paula Rodríguez Rozo
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