Presidente De la Espriella anuncia liberación de empresario secuestrado por disidentes hace 11 meses

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó un golpe contundente contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc, facción liderada por alias Iván Mordisco. En esta operación se logró la liberación de dos civiles y se efectuaron tres capturas contra tres presuntos integrantes del grupo armado residual.

El anuncio fue realizado en las redes sociales del jefe de Estado. En la publicación mostró imágenes del operativo que se llevó a cabo en Mapiripán, Meta, por parte de miembros del Ejército Nacional. “El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”, dijo el mandatario.

La persona liberada en el operativo fue identificada como el ciudadano José Luis Martínez Jaimes, un empresario que había sido secuestrado hace 11 meses por la célula disidente. En este mismo golpe se logró la recuperación de una menor, cuya edad es desconocida. En las imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver a Martínez en compañía de uniformados del Ejército Nacional. En este mismo operativo se efectuó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias y se incautaron fusiles, proveedores, munición y material supuestamente utilizado por la estructura.



De la Espriella reiteró el mensaje a los actores armados ilegales, que ha dado desde antes de tomar posesión oficial del cargo: “A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”.



Hace tres días, el Ejército dio de baja a alias Ruso o Alemán en este mismo municipio del Meta. El señalado principal cabecilla estaba al frente de la estructura 28, también al mando de Mordisco. “Este resultado afecta de manera contundente el corredor logístico que conecta Arauca, Casanare, Guaviare y Meta, desde donde esta estructura coordinaba movilidad terrorista, abastecimiento, amenazas, homicidios y acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil. Con su neutralización también se debilita la organización criminal del autodenominado Comando Conjunto de Oriente y se interrumpen sus planes de expansión criminal en el oriente del país”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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