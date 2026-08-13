El drama de la familia de trillizas en Cali: tres integrantes fallecieron y una sigue desaparecida

Los padres y las trillizas de la familia Saavedra Caicedo quedaron sepultados bajo los escombros en Cali cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4. Los allegados de estas víctimas denunciaron su desaparición y han sido testigos de la dolorosa fragmentación que dejó la tragedia. Hasta el momento, Ana María es la única de las trillizas que sobrevivió. Su papá, Jairo Hernán —un melómano de corazón—, su mamá, Blanca Victoria, y su hermana Sofía fallecieron atrapados. Su otra hermana, Isabella, sigue desaparecida y se desconoce la suerte que haya podido correr. El trabajo de búsqueda en el barrio Cuarto de Legua para encontrar más sobrevivientes continúa.

“Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, contó María Juliana Perdomo, amiga de las trillizas Saavedra Caicedo.

La familia Saavedra Caicedo vivía en el edificio María Alvira, del que no quedan sino pedazos. Los padres de las tres hermanas fueron encontrados abrazados, según han contado sus allegados. Aunque Ana María sobrevivió al terremoto en Cali, tuvo que pasar por una intervención quirúrgica en su pelvis, de la que hoy se recupera.



Entretanto, sus amigos y familiares están buscando la manera de recaudar recursos para una familia que no solo quedó rota, sino que lo perdió todo en cuestión de segundos, como miles de colombianos. Sus allegados también piensan en las ayudas económicas para velar a los familiares de los Saavedra que fallecieron.



Las gestiones para reunir dinero y recursos para Ana María y, posiblemente, su hermana continúan. Las horas avanzan y la esperanza prevalece para que esta trilliza al menos pueda reunirse con su otra cómplice, Isabella. Quienes la conocen especulan que la joven podría estar atrapada entre las escaleras o algún otro espacio vital aislado. El trabajo de rescate en Cali no se detiene, una de las ciudades que se llevó la mayor afectación humana de esta tragedia.

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En la capital del Valle van 88 personas rescatadas, 11 siguen desaparecidas y ya se confirmó el fallecimiento de 98 ciudadanos, cuyos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Palmira, pues en Cali no tienen la capacidad de realizar los procedimientos forenses debido al estado en que quedó la infraestructura. Solo el nombre de Sofía aparece en la lista más reciente que publicó el Instituto, donde figuran las identidades de los cuerpos abordados por el equipo forense.

María Paula Rodríguez Rozo

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