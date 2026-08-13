Vicepresidente Restrepo da balance de ayudas humanitarias para damnificados en Chocó tras terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a la ciudad de Quibdó para atender la emergencia por el terremoto de este 10 de agosto. Desde la capital del Chocó, Restrepo dio un balance después de terminar un recorrido que hizo por las subregiones del departamento junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y autoridades locales para coordinar acciones.

Restrepo y Lara confirmaron que en el departamento ya culminó la fase de búsqueda y rescate. La noticia había sido anunciada por la gobernadora Nubia Córdoba este 12 de agosto. Ahora comienza la atención de las necesidades más urgentes de las personas afectadas. El alto funcionario anticipó que el presidente Abelardo de la Espriella volverá este 14 de agosto al departamento donde fue el epicentro del evento sísmico.

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