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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Vicepresidente Restrepo da balance de ayudas humanitarias para damnificados en Chocó tras terremoto

Vicepresidente Restrepo da balance de ayudas humanitarias para damnificados en Chocó tras terremoto

En el departamento murieron 14 personas a raíz de la tragedia. Restrepo llegó al departamento con el ministro del Interior y recorrieron subregiones con autoridades locales.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Imágenes del Chocó
Se estima que el servicio de energía eléctrica volvería este viernes 14 de agosto.
EFE

El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a la ciudad de Quibdó para atender la emergencia por el terremoto de este 10 de agosto. Desde la capital del Chocó, Restrepo dio un balance después de terminar un recorrido que hizo por las subregiones del departamento junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y autoridades locales para coordinar acciones.

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Restrepo y Lara confirmaron que en el departamento ya culminó la fase de búsqueda y rescate. La noticia había sido anunciada por la gobernadora Nubia Córdoba este 12 de agosto. Ahora comienza la atención de las necesidades más urgentes de las personas afectadas. El alto funcionario anticipó que el presidente Abelardo de la Espriella volverá este 14 de agosto al departamento donde fue el epicentro del evento sísmico.

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