Conmovedora despedida del perrito Salomón a su dueña, Lenny Ruiz: murió protegiéndolo en terremoto

La tragedia que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia sigue revelando historias que conmueven al país. Entre los relatos que más impacto han causado está el de Salomón, un perro que logró sobrevivir al colapso de un edificio en Cali, pero que ahora enfrenta la ausencia de su dueña, la abogada Lenny Ruiz Fernández, una de las víctimas mortales de la emergencia y quien protegió al canino del temblor.

Las imágenes del animal durante las exequias de Lenny se han difundido ampliamente en redes sociales, donde miles de personas han reaccionado con mensajes de solidaridad. En varios videos se observa a Salomón cerca del ataúd, visiblemente afectado, una escena que se ha convertido en uno de los símbolos más dolorosos de la tragedia que golpeó al país.



Terremoto en Colombia: la historia de Salomón y Lenny Ruiz Fernández conmueve al país

Lenny Ruiz Fernández era una abogada oriunda de Pasto, Nariño, que residía en Cali y era reconocida por su amor hacia los animales. Según diversos reportes, también había colaborado con organizaciones dedicadas a la protección y bienestar animal, una labor que hoy recuerdan familiares, amigos y activistas. La mujer se encontraba en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua de Cali, cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico que provocó daños severos en varias estructuras de la ciudad. Tras el colapso parcial de la edificación, equipos de emergencia iniciaron una intensa búsqueda entre los escombros. Horas después, los rescatistas localizaron a Lenny sin signos vitales. Sin embargo, la escena que encontraron a su lado impactó incluso a los organismos de socorro: debajo de ella estaba Salomón, quien permanecía con vida pese a haber quedado atrapado bajo toneladas de concreto.

El rescate de Salomón se convirtió rápidamente en una noticia. Los integrantes de los equipos de emergencia lograron extraerlo con vida y trasladarlo para recibir atención veterinaria y evaluación médica tras permanecer varias horas entre los restos del edificio. Aunque las autoridades y los rescatistas han señalado que no existen elementos técnicos para afirmar con certeza qué ocurrió durante los segundos previos al derrumbe, sí coinciden en que la posición en la que fue encontrada Lenny permitió que el animal quedara protegido durante la emergencia.



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La historia no tardó en hacerse viral. Miles de usuarios comenzaron a compartir fotografías de la abogada y de su mascota, destacando el profundo vínculo que existía entre ambos. Para muchos colombianos, el caso representa una muestra del amor incondicional que puede existir entre una persona y su animal de compañía.



Video de Salomón junto al ataúd de Lenny genera conmoción en redes

Días después del rescate, nuevas imágenes volvieron a sacudir a quienes han seguido la historia. Durante las honras fúnebres de Lenny Ruiz Fernández, Salomón apareció junto al féretro de su dueña en una escena que rápidamente se volvió viral. En los videos difundidos en plataformas digitales se observa al animal acostado cerca del ataúd, con una actitud que muchos describieron como de tristeza y desconcierto. Las imágenes muestran al perro inmóvil durante largos momentos, mientras familiares y allegados despiden a la abogada.

Uno de los familiares de Lenny también compartió en redes sociales un video donde se ve a Salomón tendido en suelo, al parecer, afectado por la ausencia de su cuidadora. En el clip, el hombre le dice al animal: "Shalito está muy triste, demasiado triste, Dios quiera que aguante. Ya nos vamos para Pasto, tranquilo mijo".

El dolor de Salomón, perrito de la fallecida abogada Lenny Ruiz Fernández, conmueve al mundo. Visiblemente afectado y triste. pic.twitter.com/F3T6uj9Vmw — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) August 13, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

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