En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
DONACIONES TRAS TERREMOTO
CHOCÓ
EMERGENCIA ECONÓMICA
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Encontraron sin vida a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

Encontraron sin vida a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

Isabella, Ana María y Sofia eran trillizas. Estaban en el edificio María Alvira con sus padres cuando ocurrió el terremoto.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Trillizas Saavedra
Fotografía de la familia Saavedra Caicedo
Redes

La noche llegó a Cali este jueves 13 de agosto con el triste hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de la familia de trillizas que fueron víctimas del colapso de un edificio en Cali, producto del terremoto. Ana María es la única de las hermanas que logró sobrevivir a la tragedia, y que ahora tendrá que aprender a vivir sin sus hermanas y sus padres, que lamentablemente fallecieron.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La familia estaba en el edificio María Alvira, del barrio Cuarto de Legua en Cali. Los allegados de la familia habían reportado su desaparición en redes sociales. Más tarde se conoció que una de las trillizas, Ana María, había sobrevivido. Una vez fue rescatada, la trasladaron a un centro asistencial y fue intervenida quirúrgicamente. Hoy se recupera de la cirugía que le practicaron en su pelvis. Paralelo a eso, había esperanza de que el resto de los integrantes estuvieran con vida.

Últimas Noticias

Movistar falla: empresa explica por qué no hay internet y TV
COLOMBIA

¿Qué pasó con Movistar? Empresa explica razón de falla que dejó sin internet y TV a varios usuarios

pADRE QUE BUSCA A SU HIJO EN PEREIRA
COLOMBIA

El emotivo mensaje de un padre que busca a su hijo en los escombros de Pereira: “Te vas a casar”

Ese fue un anhelo que se apagó poco a poco, mientras avanzaban las labores de rescate en las ruinas. Sus papás, Jairo Hernán y Blanca Victoria, fueron encontrados sin vida, supuestamente abrazados. Sofía murió atrapada entre los escombros. La única que continuaba desaparecida era Isabella.

“Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, así las recuerda María Juliana Perdomo, una amiga de las trillizas que ha estado —como muchos allegados de la familia— gestionando ayudas para Ana.

Y es que Ana María no solo perdió el lugar donde vivía: perdió su hogar, su familia, sus mejores amigas. Todo en cuestión de segundos, que con las labores de rescate se convirtieron en horas y luego en días.

Publicidad

Sofía, Isabella, Jairo y Blanca son los nombres de los 98 ciudadanos que murieron en Cali. En Colombia continúan 496 personas desaparecidas y ya hay 273 fallecidos confirmados. En total, hay más de 97.000 personas afectadas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Cali

Valle del Cauca

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad