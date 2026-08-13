Encontraron sin vida a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

La noche llegó a Cali este jueves 13 de agosto con el triste hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de la familia de trillizas que fueron víctimas del colapso de un edificio en Cali, producto del terremoto. Ana María es la única de las hermanas que logró sobrevivir a la tragedia, y que ahora tendrá que aprender a vivir sin sus hermanas y sus padres, que lamentablemente fallecieron.

La familia estaba en el edificio María Alvira, del barrio Cuarto de Legua en Cali. Los allegados de la familia habían reportado su desaparición en redes sociales. Más tarde se conoció que una de las trillizas, Ana María, había sobrevivido. Una vez fue rescatada, la trasladaron a un centro asistencial y fue intervenida quirúrgicamente. Hoy se recupera de la cirugía que le practicaron en su pelvis. Paralelo a eso, había esperanza de que el resto de los integrantes estuvieran con vida.

Ese fue un anhelo que se apagó poco a poco, mientras avanzaban las labores de rescate en las ruinas. Sus papás, Jairo Hernán y Blanca Victoria, fueron encontrados sin vida, supuestamente abrazados. Sofía murió atrapada entre los escombros. La única que continuaba desaparecida era Isabella.



“Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, así las recuerda María Juliana Perdomo, una amiga de las trillizas que ha estado —como muchos allegados de la familia— gestionando ayudas para Ana.



Y es que Ana María no solo perdió el lugar donde vivía: perdió su hogar, su familia, sus mejores amigas. Todo en cuestión de segundos, que con las labores de rescate se convirtieron en horas y luego en días.

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Sofía, Isabella, Jairo y Blanca son los nombres de los 98 ciudadanos que murieron en Cali. En Colombia continúan 496 personas desaparecidas y ya hay 273 fallecidos confirmados. En total, hay más de 97.000 personas afectadas.

María Paula Rodríguez Rozo

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