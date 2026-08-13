Regresó al colegio por su hija y la mejor amiga de la niña murió en sus brazos tras terremoto

El terremoto que sacudió a Colombia dejó escenas de destrucción, decenas de familias afectadas y relatos que reflejan la magnitud de la emergencia. Uno de ellos es el de Kelly Díaz, una psicóloga de Cali que regresó al colegio de su hija pocos segundos después de sentir el fuerte movimiento telúrico y terminó enfrentando una de las experiencias más dolorosas de su vida: intentar salvar a una niña de 10 años que falleció mientras la sostenía entre sus brazos. La historia fue contada por la propia mujer en una entrevista con BBC Mundo.

La tragedia ocurrió en el colegio Nuevo Edén, ubicado en el sur de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto. Según relató Díaz al medio británico, aquella mañana había dejado a su hija en clases y caminaba de regreso a su vivienda cuando comenzó a sentir un temblor que rápidamente se convirtió en un sismo de gran intensidad. La mujer reaccionó de inmediato. Impulsada por la preocupación, decidió regresar corriendo a la institución educativa para verificar que su hija estuviera a salvo. Sin embargo, lo que encontró al llegar superó cualquier escenario que hubiera imaginado. Parte de la estructura del plantel se había desplomado y decenas de personas intentaban comprender lo que acababa de ocurrir.



Volvió al colegio para buscar a su hija y encontró una escena devastadora

De acuerdo con el testimonio recogido por BBC Mundo, una sección de la cúpula del colegio colapsó durante el terremoto. Los estudiantes habían comenzado a ser evacuados, pero algunas personas quedaron atrapadas o resultaron gravemente heridas por los escombros. Díaz explicó que primero buscó a su hija y confirmó que estaba fuera de peligro. Después decidió ayudar a otros estudiantes aprovechando sus conocimientos en primeros auxilios. Fue entonces cuando encontró a dos víctimas gravemente lesionadas: una profesora y una niña de 10 años que era la mejor amiga de su hija.

La psicóloga ingresó a la zona afectada para evaluar el estado de los heridos. Según contó a BBC Mundo, ambos presentaban signos vitales, pero la niña tenía lesiones severas en la cabeza tras haber sido alcanzada por parte de la estructura que se desplomó. Mientras intentaba estabilizarla, los minutos pasaban sin que llegara apoyo médico. En ese momento, quienes estaban en el colegio todavía desconocían que el desastre se estaba desarrollando de forma simultánea en distintos puntos de Cali y otras regiones impactadas por el terremoto.



“Murió en mis brazos”: la frase que resume el drama vivido tras el terremoto

La espera por ayuda terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj. A pesar de los esfuerzos de Díaz y de otros ciudadanos que se encontraban en el lugar, las heridas sufridas por la menor eran demasiado graves. La niña falleció pocos minutos después mientras era atendida por la psicóloga. “Murió en mis brazos”, relató la mujer en declaraciones recogidas por BBC Mundo, una frase que se ha convertido en uno de los testimonios más conmovedores surgidos tras la emergencia. Poco después, la psicóloga tuvo que afrontar otro momento desgarrador: recibir a la madre de la menor y acompañarla en medio de la noticia de la muerte de su hija.



La tragedia también cobró la vida de la docente que había resultado herida durante el colapso parcial del colegio. Otros estudiantes sufrieron lesiones de diversa consideración y recibieron atención médica posteriormente. Pese al fuerte impacto emocional, Díaz decidió sumarse a las labores de apoyo y búsqueda de sobrevivientes en otros puntos de la ciudad. La psicóloga aseguró que muchas de las primeras acciones de rescate fueron realizadas por ciudadanos y voluntarios que acudieron a los lugares afectados antes de la llegada de los equipos especializados.



ÁNGELA URREA PARRA

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