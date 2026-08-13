Ideam emite alerta por incremento de lluvias y fuertes vientos en estas regiones del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado especial en el que advierte sobre un incremento de las precipitaciones y un fortalecimiento de los vientos en distintas zonas del territorio nacional entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto. La entidad hizo un llamado a las autoridades, organismos de gestión del riesgo y ciudadanía para mantenerse atentos a los boletines y alertas oficiales. De acuerdo con el reporte, las primeras afectaciones se sentirán entre el viernes y el sábado en el departamento de La Guajira y en sectores del mar Caribe colombiano, donde se espera un aumento significativo en la intensidad de los vientos debido al paso de la onda tropical número 37, fenómeno atmosférico que permanece bajo observación por parte de los expertos.

Según el Ideam, las ráfagas podrían alcanzar velocidades entre los 36 y 54 kilómetros por hora en áreas de la Media y Alta Guajira, mientras que en la zona marítima los registros podrían ser superiores. Estas condiciones podrían generar mayor agitación del mar y dificultar actividades marítimas y costeras, por lo que las autoridades recomiendan seguir las indicaciones emitidas por los organismos competentes. La situación cambiará el sábado en horas de la tarde y la noche, cuando comenzará un aumento en la intensidad de las lluvias sobre amplios sectores del país. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones más significativas se concentrarán en el centro de la región Caribe, el centro y norte de la región Pacífica y algunas zonas del norte de la región Andina.



Ideam identifica 13 departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes

Entre los departamentos que deberán mantener especial vigilancia se encuentran Cesar, Magdalena, Bolívar, el sur de Sucre, Antioquia, el norte de Risaralda, Caldas, el norte de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, donde podrían registrarse lluvias más frecuentes y de mayor intensidad durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas señalaron que este comportamiento hace parte de la dinámica atmosférica típica de la temporada, aunque las condiciones previstas pueden favorecer eventos asociados a lluvias fuertes, especialmente en áreas con antecedentes de saturación de suelos o alta susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones repentinas.

Frente a este panorama, el Ideam recomendó a las entidades territoriales fortalecer el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas y mantener activados los protocolos de seguimiento y respuesta. Asimismo, pidió a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales y estar pendiente de los reportes emitidos por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La entidad reiteró que continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de la onda tropical y a las condiciones atmosféricas que podrían influir en el comportamiento del tiempo durante los próximos días, con el fin de actualizar oportunamente las alertas y recomendaciones para las regiones potencialmente afectadas.



ÁNGELA URREA PARRA

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