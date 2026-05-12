Dos personas murieron, entre ellas un menor de edad, tras grave accidente en la vía Bogotá-Mesitas

Un grave accidente de tránsito registrado este martes 12 de mayo en la Troncal del Tequendama, en la vía Bogotá–Mesitas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos más heridas, según confirmaron organismos de emergencia y autoridades locales.



El siniestro ocurrió en el sector conocido como Puerto Rico, jurisdicción de San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca, y en el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas.

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De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama, las víctimas mortales son un hombre y un menor de edad que era estudiante de la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaría del municipio.

“Se presentó un grave accidente de tránsito involucrados dos motocicletas dejando de saldo dos fallecidos en el lugar, uno masculino y el otro menor de edad alumno de la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaría del municipio de San Antonio del Tequendama”, indicó el organismo de socorro en un comunicado.



Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Nuestra Señora del Carmen, en Mesitas de El Colegio, donde permanecen bajo atención médica.



Los organismos de emergencia señalaron que los heridos se encontraban en proceso de reanimación y atención especializada luego del fuerte impacto.

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La atención de la emergencia estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de San Antonio del Tequendama, el Cuerpo de Bomberos de El Colegio y unidades de la Subestación de Policía de Santandercito.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar difundir información errónea sobre lo sucedido. “Pedimos a toda la comunidad tener paciencia y no difundir información audiovisual o con mensajes de textos erróneos desinformando sobre lo ocurrido”, agregaron las autoridades de emergencia.

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El colegio dónde estudiaba el menor se pronunció

Horas después de conocerse la tragedia, la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaría, donde estudiaba el menor fallecido, publicó un corto mensaje lamentando lo ocurrido.

“El Mariano lamenta este trágico accidente”, expresó la institución. Además, el colegio aprovechó para enviar un mensaje de reflexión: “Por favor, más conciencia y responsabilidad a la hora de conducir una moto”.

La noticia generó múltiples reacciones de tristeza y solidaridad entre habitantes de la región, quienes lamentaron la muerte de ambas personas.

Según información conocida por medios y personas que conocían al hombre fallecido, trabajaba como conductor en la Empresa de Transportes Tequendama. Las cuatro personas involucradas en el accidente se movilizaban en motocicletas al momento del choque.

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Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro ni sobre las posibles causas que originaron el impacto entre los vehículos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co