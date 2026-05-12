Torturada, abusada y obligada a abortar: mamá y padrastro habrían sometido a niña en Ibagué 10 años

Este martes se conoció en la ciudad de Ibagué la historia de crueldad contra una niña que estuvo diez años encadenada, al parecer, por decisión de su mamá y su padrastro. El hombre la abusó varias veces, al punto que la menor abortó en dos oportunidades. La adolescente logró escaparse de las garras de quienes tenían que ser sus cuidadores. La pareja que la habría secuestrado durante una década, enfrenta una pena de 40 años de cárcel.



“Este es un claro caso de violación de derechos humanos, señoría”, dijo el fiscal del caso, a quien se le notó en la audiencia visiblemente afectado por estos hechos.

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El fiscal reveló que “en el segundo semestre de 2016, cuando la menor contaba con 8 años de edad y residía junto con su madre y su padrastro, se dio inicio al ciclo de violencia sexual".



"La amarraba con cuerdad, cadenas y candados": fiscal sobre caso de menor abusada en Ibagué

Según las investigaciones de las autoridades, la mamá de la menor, presuntamente, torturó y abusó de su hija, a quien amarraba para que no escapara de lo que llamaba “hogar”. El fiscal dijo que la mujer “privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados. La mantuvo desnuda, inmovilizada y aislada durante días. Le negó alimentos, agua y descanso. La golpeó reiteradamente con puños, patadas y objetos. Le provocó quemaduras químicas con hipoclorito”.

Además, según la Fiscalía, la mamá de la víctima permitía que el padrastro abusara sexualmente de su hija. La menor quedó embarazada en dos ocasiones y su propia madre, dijo el fiscal, la habría obligado a abortar.



“Los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin atención médica, sin información adecuada y bajo presión psicológica, exponiendo a la víctima a graves riesgos físicos”, narró el fiscal.



La menor fue retirada del colegio para evitar que denunciara ante algún profesor o autoridad. De las pocas veces que salió de su casa, fue llevada a un centro de planificación para que le colocaran un dispositivo y evitar más embarazos y abortos.

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La juez del caso cuestionó a la mamá de la joven y dijo que “no activó ningún mecanismo de protección personal, toleró esas dinámicas incompatibles con el bienestar de su hija e incluso intervino en algunos episodios concretos”.

El caso se conoció porque un día la joven logró escapar y llegó hasta donde una autoridad donde relató su drama. Un psicólogo forense trata de explicar la actuación de la madre en este caso.

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“Son mujeres que desde temprana infancia han sufrido abuso sexual y han sufrido maltrato. Se vinculan con agresores y estos hombres terminan también victimizando a sus propias hijas con el silencio cómplice de estas madres”, explicó Belisario Valbuena, psicólogo forense.

La pareja fue enviada a la cárcel de forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL