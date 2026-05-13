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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cuatro soldados fallecieron tras ataque de las disidencias en Buenos Aire, Guaviare: varias víctimas

Cuatro soldados fallecieron tras ataque de las disidencias en Buenos Aire, Guaviare: varias víctimas

El Ejército Nacional de Colombia confirmó el fallecimiento de los uniformados, ocurrido durante un acción ofensiva contra el grupo armado ilegal.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de may, 2026
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Teniente del Ejército fue capturado por poner en peligro su pelotón durante desplazamiento nocturno
Imagen de referencia de miembro del Ejército Nacional.
Archivo

Tropas del Ejército Nacional de Colombia fueron atacadas en zona rural de San José del Guaviare por disidencias de las Farc este 13 de mayo. Siete soldados fueron afectados por el ataque y hay víctimas fatales. El nuevo atentado contra la fuerza pública fue confirmado por la propia institución a través de sus redes sociales durante la mañana de este miércoles y dio detalles de lo ocurrido.

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El blanco de este atentado de las disidencias de Calarcá fueron las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Omega, que custodia los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Los hechos ocurrieron específicamente en la vereda Buenos Aires, de Guaviare, alrededor de las 4:00 a. m. De acuerdo con la información disponible, hombres del Bloque Jorge Suárez Briceño tenían preparado un campo minado en el que instalaron artefactos explosivos improvisados en el sector, que se activaron con el paso de los hombres de las tropas

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A raíz de esta acción terrorista, fallecieron cuatro soldados y tres más quedaron heridos. Los uniformados fueron evacuados del área para recibir atención médica especializada. Se desconoce la condición que reviste cada una de ellos tras la detonación. Entre tanto, el resto de los hombres que componen la tropa continúan desplegados en el territorio, desempeñando labores.

Las víctimas fatales fueron identificadas como los soldados profesionales:

  • Anderson Gasca Álvarez
  • Emerson Danilo Carantón Buitrago
  • Franscisco Javier Bello Arteaga
  • Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia

Sus cuerpos también fueron trasladados del territorio donde ocurrió el acto terrorista. El Ejército expresó sus condolencias a las familias, amigos compañeros de las víctimas de este nuevo ataque.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó vehementemente el asesinato de los cuatro soldados. La cabeza del Ministerio Público hizo un llamado al respeto por los derechos humanos y solicitó que se adopten medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la atención de los heridos.

Paula Rozo
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