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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Boxeador Yeiner Gómez, de 28 años, fue encontrado desmembrado en Soledad: así lo identificó su mamá

Boxeador Yeiner Gómez, de 28 años, fue encontrado desmembrado en Soledad: así lo identificó su mamá

El deportista se encontraba desaparecido desde el domingo pasado, Día de la Madre, tras salir de su vivienda en el barrio Carrizal, en el suroccidente de Barranquilla.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de may, 2026
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En las últimas horas, las autoridades en Barranquilla hallaron el cuerpo sin vida del boxeador profesional Yeiner Gómez, de 28 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado domingo, Día de la Madre, cuando salió de su casa en el barrio Carrizal, suroccidente de la capital del Atlántico. El joven estaba desmembrado.

Los tatuajes de Yeiner Gómez, clave para la identificación del cuerpo

Los familiares de Yeiner se enteraron de que el cuerpo sin vida de una persona se encontraba en el río Magdalena, a la altura de Cabica, en el municipio de Soledad. Cuando la mamá del joven se acercó a Medicina Legal pudo confirmar que se trataba de él por unos tatuajes que tenía en el cuello y el hombro.

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Luz Marina Torres, familiar del boxeador, dijo en Noticias Caracol que “él tiene un tatuaje que dice Cristian, que es el del hermano, y un tatuaje en el hombro de un dragón, de la cabeza de un dragón en el hombro. Con eso es lo que nosotros lo tenemos identificado”.

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Orlando Pineda, entrenador de Yeiner Gómez, también habló con este medio sobre quién era el boxeador: “Yo estaba asistiendo a Pepe y observé a un peleador muy dinámico, muy vigoroso. Me cuentan que tenía seis peleas invictas. Me parecía un boxeador con mucho futuro. Lamentablemente, nos hemos enterado de lo ocurrido”.

Las autoridades en Barranquilla se encuentra investigando las causas de este homicidio. El cuerpo permanecerá en Medicina Legal a la espera de ser entregado a sus familiares para darle sepultura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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