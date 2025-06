My Chemical Romance estará en Bogotá en 2026, estos son los precios de las entradas

La popular banda de Rock estadounidense My Chemical Romance anunció que como parte de su gira 'South America Tour 2026' llegará pronto a los escenarios de Colombia. La cita será en Bogotá el 22 de enero de 2026 en el distrito cultural Vive Claro. El próximo mes de julio se habilitará la boletería. Le contamos los detalles.

La banda, formada en Nueva Jersey, también recorrerá otros países como Perú, Chile, Buenos Aires y Brasil. El anuncio se dio tras culminar su tour por estadios de Estados Unidos denominado 'Long Live: The Black Parade'. Esta es reconocida por canciones como 'Welcome to The Black Parade', 'I don't Love You', 'Na Na Na', 'Helena' y muchas otras más.

¿Cuándo empieza la preventa y venta general de la boletería?

La preventa será exclusiva para los clientes del Grupo Aval, comenzará a las 10:00 de la mañana del 2 de julio y culminará a las 9:59 a.m. del 4 de julio. Ese mismo día, a las 10:00 a.m. se dará inicio a la venta general. En caso de no ser cliente del Grupo Aval, existe otra opción con la que se puede beneficiar. Se trata de la Preventa Claro, dirigida a personas que sean usuarios Todo Claro, es decir, que tengan con la compañía servicios de Hogar y telefonía.

Precios de la boletería

Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma de Ticketmaster y estos son los precios, incluyendo el servicio, según la localidad:



Preferencial: $275.000

Localidades 118, 120, 122, 124 : $360.000

Localidades 117, 119, 121, 123: $360.000

Localidades 125 a 132 $480.000

Localidades 110, 112, 114, 116 : $600.000

Localidades 109, 111, 113, 115: $600.000

Zona VIP: $660.000

Localidades 102, 104, 106, 108: $841.000

Localidades 101, 103, 105, 107 (: $841.000

Es importante que tenga en cuenta que no en todas las localidades se acepta el ingreso de menores de edad. De hecho, solo pueden asistir mayores de 7 años. Las localidades donde los pequeños si pueden entrar son: 117, 119, 121, 123,109, 111, 113, 115, 101, 103, 105 y 107.

El portal hace énfasis en que la hora de apertura de puertas del lugar será a las 3:00 p.m. y se espera que el show comience a eso de las 7:00 p.m.. De igual manera, recalca que solo se pueden comprar 4 entradas por transacción y es necesario mostrarlas al llegar al recinto. Es de resaltar que esta es la primera vez que la banda, considerada un referente emo de los 2000, se presenta en territorio colombiano.

La banda se había separado, pero regresó con más fuerza

Hace unos años, en el 2013, la banda anunció su separación, impactando profundamente en sus seguidores y causándoles tristeza, pues varios de ellos crecieron al ritmo de su música. En su momento no se conocieron los motivos exactos detrás de esa decisión, pero varias personas lo asociaron a los problemas con el alcohol que vocalista Gerad Way tenía.

Más tarde, en 2022, decidieron retomar sus papeles y sorprendieron a sus fans con su regreso. Ahora, en el tan esperado concierto tocarán canciones de uno de sus álbumes más populares 'The Black Parade'.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL