Supersalud impone medida cautelar a EPS Sanitas por demora en entrega de medicamentos

Este martes 10 de noviembre, ante las quejas y reclamos de diferentes usuarios de la EPS Sanitas por los problemas con la entrega de medicamentos, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra la compañía para que de manera inmediata adopte medidas correctivas que le permitan garantizar la debida atención y distribución de medicamentos a sus afiliados.



¿Qué medida le impuso Supersalud a EPS Sanitas?

A través de un comunicado, la Supersalud impuso a la EPS Sanitas que "adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos y su continuidad", una medida que se da luego de evidenciar que en la entidad prestadora de salud se presentan problemáticas relacionadas con "demoras, la no entrega completa de medicamentos y condiciones inadecuadas de acceso y atención en las sedes del gestor farmacéutico".

La medida de la Supersalud exige una respuesta inmediata para "los casos clasificados como riesgo vital y priorizados", pero también para aquellos pacientes que requieren una "protección reforzada", como es el caso de niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y trasplantados, así como personas con enfermedades huérfanas.

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Además de la medida, la entidad pública también señaló que esperan que la EPS Sanitas presente próximamente los resultados de estas acciones. "Deberá presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y remitir a la Supersalud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso. Este deberá incluir el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva, los soportes y las actuaciones adelantadas para verificar el cumplimiento de la medida cautelar", resaltaron en el comunicado.



EPS Sanitas anuncia nuevos horarios para entrega de medicamentos

En cumplimiento con la medida cautelar de la Supersalud, la EPS Sanitas comunicó que "con el propósito de mantener informados a nuestros afiliados sobre los avances en la operación de entrega de medicamentos en Bogotá", decidieron hacer una actualización importante en su operación, específicamente en la entrega de medicamentos en la capital del país.



Detallaron que se trata de una medida temporal durante el mes de noviembre, por medio de la cual "se ampliaron los horarios en 19 de las 29 sedes" de la EPS. Todas estas oficinas de entrega de medicamentos desde ahora estarán funcionando desde las 6:00 a. m.:



Servicio Farmacéutico Kennedy Central: Calle 40 Sur No. 73D - 41

Calle 40 Sur No. 73D - 41 Servicio Farmacéutico Clínica Roma: Carrera 80 # 53 - 20 Sur Local 3

Carrera 80 # 53 - 20 Sur Local 3 Servicio Farmacéutico Puente Aranda: Calle 13 # 62 - 82

Calle 13 # 62 - 82 Servicio Farmacéutico Clínica Colombia: Calle 23 No. 66 - 46 Entrada 2 Edif. Consultorios Clínica Universitaria Colombia.

Calle 23 No. 66 - 46 Entrada 2 Edif. Consultorios Clínica Universitaria Colombia. Servicio Farmacéutico Floresta: Ac 100 # 67 - 26

Ac 100 # 67 - 26 Servicio Farmacéutico Restrepo: Carrera 24 # 18 - 61 Sur Piso 2

Carrera 24 # 18 - 61 Sur Piso 2 Servicio Farmacéutico Colsubsidio Calle 26: Calle 27 # 25 - 45 Local 3

Calle 27 # 25 - 45 Local 3 Servicio Farmacéutico Teusaquillo: Carrera 17 # 36 - 74 Piso 1

Carrera 17 # 36 - 74 Piso 1 Servicio Farmacéutico Chapinero Calle 53: Carrera 13 # 53 - 31

Carrera 13 # 53 - 31 Droguería Mixta Quintaparedes: Carrera 44A # 24 - 11

Carrera 44A # 24 - 11 Servicio Farmacéutico Fontibón: Carrera 99 No. 18A - 18

Carrera 99 No. 18A - 18 Servicio Farmacéutico Pontevedra: AC 116 No. 71B - 04

AC 116 No. 71B - 04 Servicio Farmacéutico Navarra: Carrera 45 # 100 - 90

Carrera 45 # 100 - 90 Servicio Farmacéutico Colsubsidio Mazurén: Calle 152 # 53A - 05 Local 3

Calle 152 # 53A - 05 Local 3 Servicio Farmacéutico Toberín: Calle 163A # 21 - 89

Calle 163A # 21 - 89 Servicio Farmacéutico Portal Norte: AK 45 # 176 - 31 Piso 1

AK 45 # 176 - 31 Piso 1 Servicio Farmacéutico Santa Bárbara: Av 19 # 123 - 82

Av 19 # 123 - 82 Servicio Farmacéutico Usaquén: Calle 120A # 7 - 14

Calle 120A # 7 - 14 Droguería Mixta Cedritos: Calle 140 # 7C - 50

También agregaron que se seguirá reforzando la atención "con la contratación de personal adicional y cajas rápidas para atender fórmulas de hasta dos medicamentos" y que se sigue ampliando la capacidad para la entrega de medicamentos a domicilio. De la misma forma, que "la fórmulas que vencían en cualquier día de noviembre fueron extendidas hasta el 30 de este mes" y que si algún afiliado cuenta con medicamentos disponibles y una fórmula vigente, se le recomienda esperar un tiempo prudencial para acercarse a reclamar nuevos medicamentos.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co