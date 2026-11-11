Atentado contra la sede de RCN en Cali: hombres lanzaron una granada

Hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo tipo granada contra la sede de RCN en Cali, ubicada en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos, zona céntrica de la capital del Valle de Cauca. Según el reporte preliminar, los sujetos llegaron hasta ese punto hacia las 3:50 a.m. de este miércoles y arrojaron el elemento, que cayó en la parte exterior del lugar. Por lo pronto no se registran personas heridas ni daños estructurales.



Por estos hechos cuatro personas fueron individualizadas en un inicio. La Policía busca establecer qué relación tienen estas personas con el atentado, el tercero que se regisra en Cali contra este medio de comunicación en el último año. La zona se encuentra acordonada y las autoridades activaron un plan candado para establecer si hay más personas involucradas.

"La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan. Nuestra solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación. Su protección debe ser un compromiso de todos", escribió al respecto la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en su cuenta de X.

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Este nuevo atentando se registra días después de amenazas de ataques contra varios medios de comunicación. El presidente, Abelardo de la Espriella, atribuyó este domingo esas amenazas a la guerrilla del Eln. "Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA", expresó el mandatario en X.



Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó este domingo que es "grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión en Bogotá".



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las amenazas de atentado contra medios de comunicación en Colombia. "Ninguna organización criminal ni grupo violento puede arrogarse el poder de decidir qué se publica, qué se investiga o qué voces pueden expresarse. El Estado colombiano tiene la obligación indelegable de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura", afirmó -en un comunicado- el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

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Las alertas, que la organización calificó de "grave señal de alarma", llevaron a otros medios, como la cadena Caracol Radio, a reforzar sus protocolos de seguridad y alcanzaron también al canal RCN.

La Sociedad respaldó el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medios de Información, que recordó que entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron en el país más de 2.000 ataques contra periodistas, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos este año.

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El organismo coincidió con la asociación colombiana en que las amenazas, la violencia y los discursos que desacreditan a los periodistas pueden alimentar un clima de hostilidad que favorece la censura y la autocensura.

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