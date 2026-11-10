Primera Dama, Ana Lucía Pineda, viajará a Perú por visita del papa León XIV

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará a Perú este miércoles 11 de noviembre de 2026, en el marco de la visita apostólica que adelanta el papa León XIV por Sudamérica. Su desplazamiento a Lima fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que explicó los motivos de su participación y precisó cómo se financiará el viaje.



De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Cancillería este martes 10 de noviembre, Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de la República del Perú, para acompañar la ceremonia oficial de recibimiento del pontífice en el Palacio de Gobierno de Lima.

La convocatoria está dirigida a los jefes de Estado de América Latina y se desarrolla en el contexto de la llegada de León XIV al país, donde permanecerá hasta el próximo 16 de noviembre como parte de su agenda pastoral y diplomática.

Publicidad

Uno de los puntos que aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con los recursos destinados para este desplazamiento. Según la entidad, el viaje será financiado directamente por la primera dama y no representará gastos para el presupuesto nacional.



"Este desplazamiento se realizará con recursos propios de la Primera Dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano", precisó la Cancillería.



La entidad también señaló que la participación de Ana Lucía Pineda representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los países de la región, especialmente en un escenario que reúne componentes religiosos y diplomáticos.

Publicidad

¿Cuándo llegará el papa León XIV a Perú y cuál será su agenda?

Según la programación divulgada por la Santa Sede, el pontífice llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, Argentina.

Su avión aterrizará a las 5:30 de la tarde en la Base Aérea del Callao, donde tendrá lugar la recepción oficial. Posteriormente, se trasladará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida, programada para las 6:15 p.m., y sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori.

Publicidad

La agenda continuará en el Gran Teatro Nacional, donde a las 7:45 p.m. el pontífice se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Durante los días siguientes, León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, con encuentros religiosos, actividades con jóvenes y reuniones con representantes de comunidades locales.

Publicidad

La visita a Perú hace parte de una gira apostólica por Sudamérica que se desarrolla entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. El recorrido comenzó en Uruguay, continúa por Argentina, país al que llegó el pasado 8 de noviembre, y continuará con las actividades previstas en territorio peruano.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co