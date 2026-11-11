Pistas del Aeropuerto El Dorado de Bogotá estarán cerradas este 11 de noviembre: esta es la razón

Las pistas del Aeropuerto El Dorado de Bogotá estarán cerradas durante un lapso este 11 de noviembre, informaron las autoridades, que ya se preparan para tomar medidas ante esta novedad. El anuncio llega después del 10 de noviembre, cuando la empresa Opain informó sobre una falla técnica que afectó a los servidores del aeropuerto internacional.



Fallas en el Aeropuerto Internacional El Dorado: así amanece este 11 de noviembre

El percance en los sistemas del pasado 10 de noviembre ocasionó la ralentización del flujo de viajeros dentro del principal terminal aéreo. Específicamente, los sistemas afectados corresponden a los de verificación de pasabordos, plataformas de registro y de embarque. Muchos viajeros acuden este miércoles 11 para cumplir con su itinerario, con la duda de si ya fue superada la falla que informó la empresa operadora del aeropuerto.

Opain aclaró que la situación no comprometía la seguridad de la operación aérea ni los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Una vez dejaron de funcionar los sistemas ya mencionados, la empresa activó “los planes de contingencia en coordinación con las aerolíneas con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones”.

Durante el martes, el equipo de las aerolíneas estuvo expidiendo los pasabordos y las etiquetas de equipaje de forma manual. Asimismo, se habilitaron procedimientos alternativos de embarque, el uso de equipos de respaldo y la verificación manual de pasabordos en los accesos a los muelles. Todo esto, con el acompañamiento del personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.

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Este miércoles, el Aeropuerto El Dorado recibe a los viajeros con las puertas abiertas de par en par y con los sistemas funcionando en completa normalidad. Todas las aerolíneas ya trabajan en condiciones corrientes para atender a los pasajeros.



¿Por qué cerrarán las pistas del Aeropuerto El Dorado este 11 de noviembre?

De acuerdo con las autoridades, las pistas del principal terminal aéreo de Bogotá y de Colombia estarán cerradas de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. porque la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) programó un ensayo para realizar durante estas dos horas. En ese sentido, no habrá despegues ni aterrizajes durante ese lapso, mientras la FAC culmina las actividades y haya luz verde para reanudar los itinerarios de viaje.



A esta hora le contamos lo que es noticia en #Colombia:



- Se superó la emergencia en el sistema en el aeropuerto El Dorado que estaba afectando a las aerolíneas. Además, la pista de la terminal aérea estará cerrada entre las 9:00 a.m. a las 11:00 a.m.

- La Policía continúa la… pic.twitter.com/nAMzpm5AHi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 11, 2026

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Recomendaciones para viajeros del Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Las autoridades aeroportuarias y Opain recomiendan a los viajeros que consulten el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y lleguen al aeropuerto con suficiente anticipación en caso de que ocurra cualquier novedad.

La Aeronáutica Civil, por su parte, recomienda a los pasajeros que contacten a las aerolíneas para poder anticipar posibles ajustes en los itinerarios ante las condiciones meteorológicas cambiantes, que pueden ser consultadas en plataformas como la de la propia Aerocivil.

María Paula Rodríguez Rozo

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