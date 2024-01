Niña ambientalista envía duro mensaje tras incendios en el país: "Sin agua, el futuro es incierto"

Sara Sofía Díaz, es una niña ambientalista de 8 años, pero el amor que manifiesta por el Páramo de Berlín, en Santander, podría darle muchas lecciones a los adultos. “Y si está en llamas, va a haber escasez de agua. ¿Qué voy a tomar yo?, ¿qué van a tomar las futuras generaciones?”, expresó la pequeña.



“Yo digo que no se quemaron 300 y algo de hectáreas en el Páramo de Berlín. Yo digo que se quemaron mil, porque yo alcancé a recorrer hasta donde termina el incendio, pero era tan ancho y tan largo que uno hasta se puede perder ahí, casi yo me perdía”, aseguró.

Esta niña ambientalista hizo un recorrido por el Páramo de Berlín. Quería constatar personalmente el daño que el fuego le causó a este ecosistema.

Dice que desde los 3 años, cuando sembraba un árbol junto a su papá, se despertó su interés en organizar campañas a favor del medio ambiente. Y el fuego que se tomó al Páramo de Berlín la trajo a enviar un contundente mensaje.

“Nos dicen que se incendió el páramo, pero ¿eso realmente qué significa? Yo vengo en representación de los niños, porque nosotros tenemos que alzar la voz para defender esto. Porque si no hay agua o si no es ese páramo, si no está esta fábrica de agua, nuestro futuro va a ser incierto”, expresó Sara Sofía.



“A los adultos les digo que tomen conciencia de lo que está sucediendo, porque la mejor herencia que nos pueden dejar es agua, nada más es agua”, concluyó la niña ambientalista.

Publicidad

Entró en vigencia el decreto de situación de desastre nacional por incendios forestales en Colombia

De otro lado, el Gobierno nacional emitió el decreto 0037 de 2024 que pretende destinar recursos para atender y contener la emergencia por cuenta de los incendios en Colombia. Desde el pasado 24 de enero, el presidente Gustavo Petro había declarado el desastre natural.

Dicho documento señala que "el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión realizada el día 24 de enero de 2024, y en el ejercicio de sus funciones, consideró que se cumplen con los criterios establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, por lo que emitió concepto previo favorable para la declaratoria de la situación de desastre nacional"

"El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre", agrega el decreto.



La declaratoria de alerta por los incendios en Colombia se dio por el término de "12 meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres".