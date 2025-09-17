En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / No caiga: estafadores suplantan con IA la imagen de Noticias Caracol y del expresidente Samper

No caiga: estafadores suplantan con IA la imagen de Noticias Caracol y del expresidente Samper

Con un video que usa abusivamente la imagen de presentadores de Noticias Caracol, personas dedicadas a la manipulación invitan a realizar inversiones en proyectos inexistentes.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Estafadores.jpg
El expresidente Ernesto Samper y una presentadora de Noticias Caracol han sido suplantados por estafadores, a través de IA, para divulgar falsa información sobre inversiones fraudulentas. -
Fotos: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad