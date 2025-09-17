No caiga: estafadores suplantan con IA la imagen de Noticias Caracol y del expresidente Samper

En un nuevo intento por manipular al público y a los usuarios en redes sociales, desconocidos han recurrido al uso de inteligencia artificial para crear contenidos falsos en los que suplantan a presentadores de Noticias Caracol. En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video manipulado que muestra a una periodista de de este canal promocionando una supuesta plataforma aprobada por el Gobierno, la cual prometería ingresos de hasta 20 millones de pesos semanales. En el video también se ve al expresidente Ernesto Samper, cuya imagen manipulada con IA también promociona esta supuesta inversión. La plataforma mencionada no existe. Es información falsa.

Al respecto de este tipo de contenido, ya se han visto casos similares en los que no solo se imita la imagen y voz de periodistas, sino también la del presidente Gustavo Petro, líderes del sector financiero u otras figuras políticas influyentes.



Cómo reconocer un video manipulado con IA

Hernando Paniagua, vicepresidente digital de Caracol Televisión, ofreció recientemente algunas claves para que los usuarios puedan detectar si están frente a un video generado o alterado mediante Inteligencia Artificial. Uno de los principales consejos es observar atentamente la sincronización entre el audio y los movimientos faciales. Si hay desajustes evidentes entre lo que se escucha y lo que se ve, es motivo para sospechar.

Otro elemento a tener en cuenta es la calidad del audio. Las voces generadas por IA suelen sonar poco naturales, con entonaciones extrañas o cambios en el acento. Además, Paniagua sugiere desconfiar de los videos que aparecen como publicidad en redes sociales y revisar siempre quién los publica. La fuente del contenido es un factor crucial para verificar su credibilidad.



Consejos para evitar caer en noticias falsas

Con la creciente presencia de noticias falsas en internet, es esencial adoptar una actitud crítica. Aquí algunas recomendaciones para protegerse:



Compruebe la fuente : Asegúrese de que la información provenga de medios reconocidos o sitios verificados. Algunos portales fraudulentos imitan el diseño de páginas confiables, por lo que es importante revisar también el dominio web.

: Asegúrese de que la información provenga de medios reconocidos o sitios verificados. Algunos portales fraudulentos imitan el diseño de páginas confiables, por lo que es importante revisar también el dominio web. No se deje llevar por titulares llamativos : Los encabezados exagerados suelen ser un anzuelo para captar la atención. Es mejor leer la nota completa antes de sacar conclusiones.

: Los encabezados exagerados suelen ser un anzuelo para captar la atención. Es mejor leer la nota completa antes de sacar conclusiones. Analice el contenido con criterio : Preste atención a los datos y al contexto. Si algo no le suena lógico o coherente, busque más información en fuentes adicionales.

: Preste atención a los datos y al contexto. Si algo no le suena lógico o coherente, busque más información en fuentes adicionales. Use servicios de verificación : Plataformas especializadas en desmentir noticias falsas, como Colombia Check, Lead Stories o The Washington Post Fact Checker, pueden ayudar a aclarar dudas sobre la veracidad de ciertos contenidos.

: Plataformas especializadas en desmentir noticias falsas, como Colombia Check, Lead Stories o The Washington Post Fact Checker, pueden ayudar a aclarar dudas sobre la veracidad de ciertos contenidos. Busque pruebas: Una noticia real suele estar respaldada por fuentes verificables, documentos oficiales o testimonios confiables. La ausencia de evidencia clara debe generar desconfianza.

