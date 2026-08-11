Nuevo temblor en Colombia este martes 11 de agosto, esta vez en Santander: magnitud y profundidad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico y volcánico en el territorio nacional, emitió el boletín actualizado respecto al evento registrado en la tarde de este martes 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con la red de estaciones del SGC, el temblor ocurrió exactamente a las 15:14 hora local (3:14 p. m.). El reporte técnico precisó los siguientes parámetros clave del evento:



Magnitud: 3.0 en la escala de magnitud de momento.

en la escala de magnitud de momento. Epicentro: Localizado a 6 km del municipio de Los Santos , en el departamento de Santander . Las coordenadas geográficas se situaron en una latitud de 6.80 y una longitud de -73.14 .

Localizado a , en el departamento de . Las coordenadas geográficas se situaron en una y una . Profundidad: 155 km, lo cual sitúa taxonómicamente el evento en la categoría de profundidad profunda (aquellos sismos cuya hipocentro se ubica a más de 120 km bajo la superficie terrestre).

Debido a su profundidad de 155 kilómetros, la energía disipada al llegar a la superficie suele atenuarse significativamente. No obstante, ciudadanos en municipios cercanos del departamento de Santander, tales como Los Santos, Zapatoca, Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga y Girón, reportaron haber percibido una leve vibración.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su compleja ubicación geológica y tectónica. El territorio nacional se encuentra en una zona de convergencia donde interactúan tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



Interacción de placas tectónicas: La Placa de Nazca avanza desde el océano Pacífico y se introduce por debajo de la Placa Sudamericana en un proceso geológico conocido como subducción. Al mismo tiempo, la Placa del Caribe ejerce compresión en el margen norte del país. Esta dinámica genera enormes esfuerzos internos en la corteza terrestre que se liberan de manera continua en forma de ondas sísmicas. Sistemas de fallas geológicas activas: El acomodamiento de la corteza por el choque de estas placas ha fragmentado el territorio colombiano en múltiples fracturas activas. Entre las más destacadas se encuentra el sistema de fallas de Romeral, que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de la Cordillera Central, así como las fallas de Frontino, Bucaramanga-Santa Marta y la falla de Algeciras. El movimiento relativo en estos bloques genera sismos de magnitud variable y profundidad superficial a intermedia. El Nido Sísmico de Bucaramanga / Mesa de los Santos: El municipio de Los Santos (Santander) abriga una particularidad geológica mundial conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga. Se trata de la segunda zona con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, únicamente superada por el nido sísmico de Vrancea en Rumania. En esta región específica, a profundidades cercanas a los 150 km, ocurren decenas de sismos diarios debido a la fricción y deformación de un fragmento antiguo de la litosfera oceánica subducida. Por esta razón, movimientos de magnitud 3.0 o similar a 155 km de profundidad son habituales y representativos del comportamiento geológico recurrente de esta zona santandereana.

¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención y la preparación comunitaria son las herramientas más efectivas frente a la amenaza sísmica. La UNGRD sugiere las siguientes pautas esenciales de autocuidado:



Antes: Identifique las zonas seguras dentro de su hogar o sitio de trabajo. Mantenga libre de obstáculos las rutas de evacuación y asegure objetos pesados o cuadros que puedan caer. Tenga a la mano un kit de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y radio con pilas.

Identifique las zonas seguras dentro de su hogar o sitio de trabajo. Mantenga libre de obstáculos las rutas de evacuación y asegure objetos pesados o cuadros que puedan caer. Tenga a la mano un kit de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y radio con pilas. Durante: Guarde la calma y evite salir corriendo. Si se encuentra en una edificación, ubíquese al lado de estructuras firmes o bajo escritorios resistentes (posición de protección). Aléjese de ventanas, espejos y muros exteriores. No utilice ascensores bajo ninguna circunstancia.

Guarde la calma y evite salir corriendo. Si se encuentra en una edificación, ubíquese al lado de estructuras firmes o bajo escritorios resistentes (posición de protección). Aléjese de ventanas, espejos y muros exteriores. No utilice ascensores bajo ninguna circunstancia. Después: Una vez finalizado el movimiento, verifique su estado físico y el de las personas a su alrededor. Si nota grietas severas en la estructura o huele a gas, evacúe cuidadosamente por las escaleras hacia un punto de encuentro previamente establecido y manténgase atento a las recomendaciones emitidas por el Servicio Geológico Colombiano y los comités locales de gestión del riesgo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

