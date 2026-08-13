Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, en la mañana de este jueves 13 de agosto: magnitud 4.2

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el boletín actualizado referente al movimiento telúrico registrado en la mañana de este jueves 13 de agosto de 2026. Según los datos recopilados por la Red Sísmica Nacional, el evento sísmico tuvo lugar exactamente a las 09:42 hora local.

Los parámetros técnicos oficiales del sismo corresponden a las siguientes características:



Magnitud: 4.2

Epicentro: San José del Palmar, departamento del Chocó (localizado específicamente a 20 km del municipio, con latitud 4.86 y longitud -76.41 ).

(localizado específicamente a 20 km del municipio, con y ). Profundidad: 95 km (clasificada técnicamente como profundidad intermedia, al ubicarse en el rango de entre 30 km y 120 km).

De acuerdo con los reportes consolidados por la ciudadanía a través de los canales del SGC, el sismo fue percibido de manera leve a moderada en varios departamentos del occidente y centro del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HTNfsBQW1y — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado afectaciones a la infraestructura física, colapso de edificaciones ni personas lesionadas a causa del movimiento. Las llamadas recibidas en la línea de emergencias 123 correspondieron principalmente a solicitudes de información por parte de ciudadanos que percibieron la vibración. Las entidades de gestión del riesgo mantienen la vigilancia preventiva ante la posibilidad de réplicas de menor intensidad.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

El territorio colombiano se caracteriza por una compleja actividad tectónica que posiciona al país como una región con un potencial sísmico elevado. La causa principal radica en la convergencia de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



La Placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, avanza hacia el oriente e introduce su corteza por debajo de la Placa Sudamericana en un proceso geológico conocido como subducción. Esta interacción constante genera inmensas presiones que, al liberarse en forma de energía, producen sismos en todo el occidente colombiano. Por su parte, la Placa del Caribe ejerce compresión desde el norte, agregando complejidad al sistema estructural del país.



A esta dinámica de placas se suma la presencia de importantes fallas geológicas activas que atraviesan la geografía nacional. Entre las estructuras más prominentes se encuentra el sistema de la Falla de Romeral, la Falla de Cauca-Patía y la Falla de Salinas, las cuales acomodan la deformación del terreno creando fallamientos menores con capacidad de generar eventos telúricos a distintas profundidades.

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Asimismo, cabe destacar la presencia del Nido Sísmico de Mesa de los Santos, ubicado en el departamento de Santander. Esta región constituye la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, superada únicamente por el nido sísmico de Vrancea en Rumania. En la Mesa de los Santos se concentran diariamente decenas de sismos de baja y media magnitud, originados por el choque y la fricción de bloques de la litosfera en profundidad.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención y el conocimiento de las medidas básicas de autoatención son fundamentales para mitigar los riesgos asociados a los fenómenos naturales:



Antes: Identifique las zonas de seguridad en su vivienda o lugar de trabajo. Asegure elementos pesados que puedan caerse o descolgarse y mantenga listo un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín de primeros auxilios.

Identifique las zonas de seguridad en su vivienda o lugar de trabajo. Asegure elementos pesados que puedan caerse o descolgarse y mantenga listo un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín de primeros auxilios. Durante: Conserve la calma y evacúe únicamente si las condiciones de la ruta son seguras. Protéjase lejos de ventanas, espejos o muros exteriores. Si no puede evacuar, ubíquese bajo una mesa o estructura resistente adoptando la posición de protección.

Conserve la calma y evacúe únicamente si las condiciones de la ruta son seguras. Protéjase lejos de ventanas, espejos o muros exteriores. Si no puede evacuar, ubíquese bajo una mesa o estructura resistente adoptando la posición de protección. Después: Verifique el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad antes de encender cualquier artefacto. Esté atento a los comunicados oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro a través de canales institucionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.