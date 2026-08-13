Precio del dólar en Colombia hoy, 13 de agosto de 2026: así abrió la TRM este jueves

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 13 de agosto de 2026 quedó establecida en $3.123,28 por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El valor representa un incremento de $2,21 frente a la TRM del miércoles 12 de agosto, cuando el dólar se ubicó en $3.121,07. En términos porcentuales, el aumento equivale a cerca de 0,07%. Aunque el movimiento frente a la jornada anterior es pequeño, el comportamiento de la moneda estadounidense muestra una variación más amplia si se compara con periodos anteriores.

Hace una semana, el 6 de agosto, la TRM estaba en $3.179,40, por lo que actualmente se encuentra $56,12 por debajo, una disminución de aproximadamente 1,77%. La diferencia es todavía mayor frente al valor registrado hace un mes. El 13 de julio, la TRM era de $3.248,87, lo que significa que el precio actual es $125,59 menor, equivalente a una caída cercana al 3,87%. Por otro lado, la referencia reportada para el 1 de enero era de $3.757,08. Frente a ese valor, la TRM actual representa una disminución de $633,80, equivalente a una variación de 16,87 %. Al comparar con la cotización de hace 12 meses, cuando el dólar estaba en $4.017,12, la diferencia alcanza los $893,84, es decir, una reducción de aproximadamente 22,25%.



¿Cómo ha cambiado la TRM durante agosto?

La cotización ha mostrado una reducción en varios de los últimos días hábiles. El 4 de agosto la TRM era de $3.230,44 y el 5 de agosto bajó a $3.204,51. Para el 6 de agosto se ubicó en $3.179,40. Durante el fin de semana del 7 al 9 de agosto se mantuvo la referencia de $3.157,43. Posteriormente, el lunes 10 de agosto se registró el mismo valor y el martes 11 descendió hasta $3.125,47. El miércoles 12 de agosto llegó a $3.121,07, antes del pequeño repunte registrado para este jueves. En ese contexto, aunque la TRM aumentó ligeramente frente al miércoles, el comportamiento acumulado durante agosto continúa mostrando un nivel inferior al registrado al inicio del mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:

Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.340 $3.390 Medellín $3.360 $3.500 Cali $3.200 $3.350 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.290 $3.340 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó lo siguiente: "Es una semana donde el mercado laboral de EE.UU. tomará el protagonismo. El cese al fuego momentáneo en Medio Oriente abre un frágil espacio de optimismo, con el petróleo cediendo en la apertura del lunes, lo que refuerza el escenario constructivo para las monedas emergentes. El NFP del viernes será el dato que defina si ese optimismo se consolida o se revierte". "La evolución del conflicto geopolítico actúa como variable amplificadora: una desescalada sostenida podría profundizar los movimientos favorables para las monedas emergentes más allá de los niveles proyectados, mientras que una nueva escalada podría acelerar la presión sobre el tipo de cambio independientemente de lo que digan los datos macro", agregó.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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