Vecinos en Pereira crean cocinas comunitarias para alimentar a familias afectadas por terremoto

En medio del dolor y la destrucción que dejó el terremoto de magnitud 7,4, los habitantes de varios barrios de Pereira, una de las ciudades más afectadas, han demostrado que la unión es su mayor fortaleza. A pesar de que muchas zonas continúan sin servicios públicos básicos, la comunidad se ha organizado para crear cocinas comunitarias que le dan alimento a las familias damnificadas y a quienes trabajan día y noche para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Ante la falta de gas propano en diversos sectores, los vecinos han recurrido a métodos tradicionales para asegurar el sustento diario. Pilar Quiñones, una de las líderes de estas iniciativas, explicó en Noticias Caracol que la dinámica se basa en la cooperación: "Nos traen comida, lo que más se pueda, y entonces nosotros preparamos la comida y le damos a las personas que necesitan". El objetivo principal es que nadie se quede sin alimento en estos momentos críticos, y extender la ayuda incluso a barrios aledaños.

En sectores como el barrio Providencia, las calles se han transformado en dormitorios y las aceras en puntos de vigilancia donde los vecinos se turnan para proteger sus pertenencias de posibles saqueos. Un habitante del sector destacó el espíritu de los ciudadanos y afirmó: "El alma de nosotros es berraca y hemos podido probar esto en este momento (...) en una necesidad donde necesitamos estar juntos lo hemos podido cumplir".

Las labores de búsqueda y rescate han entrado en una nueva fase. Los cuerpos de socorro, tras utilizar perros y equipos de sonido especializados, han dado por finalizada la búsqueda de personas con vida en los puntos críticos. Ahora, el enfoque se centra en la remoción de escombros mediante el uso de maquinaria pesada, como grúas de 60 toneladas y excavadoras para habilitar las vías principales y garantizar la seguridad de las zonas comerciales. Para facilitar estas tareas y el movimiento de ayuda humanitaria, la alcaldía de Pereira tomó medidas drásticas de movilidad. Se suspendió la circulación de vehículos particulares desde la medianoche hasta el próximo lunes a las 8 de la noche, y permite únicamente el tránsito de transporte público (Megabús), taxis, motocicletas (bajo pico y placa) y vehículos de emergencia.



El panorama de la infraestructura es devastador para muchos. Luisa García, residente de un edificio condenado a la demolición, relató en Noticias Caracol su experiencia: "Cuando empezó el temblor todo se vino abajo (...) el edificio quedó destruido, hay una pared que se fue totalmente". Como ella, numerosas familias se enfrentan a la incertidumbre de haber perdido su techo y deben pernoctar en carpas y colchonetas en parques principales.



Respecto a los servicios básicos, la empresa de energía informó que el restablecimiento será gradual. La entidad advirtió que "restablecer el servicio es una condición que debe coordinarse con las autoridades porque podemos generar condiciones de riesgo que son mucho más altas dado la cantidad de postes y de redes que tenemos en el piso". Mientras tanto, las autoridades inician censos en barrios del norte para coordinar la llegada de más ayudas a los damnificados.

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