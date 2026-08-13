Diana Troncoso, sobreviviente del temblor en Cali, se recupera tras su rescate: "Dándonos fortaleza"

Diana Troncoso es una de las sobrevivientes rescatadas de entre los escombros en Cali, Valle del Cauca. La sultana del Valle fue de las ciudades que resultaron gravemente afectadas tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. La mujer de 31 años se encontraba en el segundo piso de un edificio cinco niveles que se desplomó durante el sismo.



Poco más de 29 horas del temblor, Diana Troncoso fue rescatada y llevada a un centro asistencial. Sus padres esperaron su salida de entre los escombros con la ayuda del personal que atiende las labores de búsqueda y rescate. Su padre, Álvaro Troncoso, habló para Noticias Caracol contando cómo se encuentra su hija, cómo fue el proceso para rescatarla y lo que les espera tras la catástrofe.



¿Cuál es el estado de salud de Diana Troncoso?

"Diana Marcela está luchando por la vida, muy llena de energía, de alegría, por volver a nacer. Ella en este momento ha sido intervenida quirúrgicamente porque sufrió mucho sus bracitos, muslo, sus órganos como estuvieron comprimidos todo ese tiempo tienen que volver a tomar su estado normal. Pero ella está bien, gracias a Dios y a la atención de los especialistas de la Fundación Valle del Lili, que se han portado como unos ángeles, que están muy pendientes de ella y ya está comiendo, tomando mucho líquido", explicó el hombre.

Sobre Diana Marcela , quien es bioingeniera, su padre agregó que está totalmente vendada y adolorida. "Pero dándonos fortaleza a nosotros, en vez de nosotros darle a ella: 'Vamos a salir adelante, papá. Lo material se recupera, lo importante es que estamos vivos'", mencionó sobre lo que le ha dicho su hija. El hombre indicó que esperan que sean cerca de seis semanas las que su hija tendrá que estar internada.

"Después entra en terapias para poder volver a movilizarse porque esa piernita le quedó muy afectada el nervio. La mueve, pero los deditos no los mueve por el nervio inflamado. Después de eso sí, preocupado es eso, que ella llegue a un sitio donde pueda estar tranquila. Nosotros por ahora nos han facilitado un hotel hasta mañana. De ahí pensamos ir donde una hermana que nos dijo que nos fuéramos para allá", contó, añadiendo que agradecía las ayudas, "desde el minuto uno los vecinos, la gente, la policía, los bomberos, el grupo de rescate llegaron a auxiliar. Se vio gente, muchachos, niñas, niños que llegaron y sin importarle su vida, fueron los héroes primero que salvaron dos vidas: un niño de 3 meses y una niña como de 11 años. Eso nos fortaleció, la solidaridad de Cali ".



¿Cómo fue el rescate de Diana Troncoso?

Álvaro Troncoso relató que ellos habían salido alrededor de 10 minutos antes del temblor. Iban en camino a llevar a sus suegros a controles médicos. "En el momento en que sucedió este evento, nosotros habíamos salido 10 minutos antes a llevar a mis suegros al médico, a controles. "Nos devolvimos y nos dimos cuenta de la magnitud de esto, porque un edificio de cinco pisos quedó en uno (...) Lo primero es Diana Marcela. Cuando la vi, yo le dije: 'Mami, nosotros estamos aterrados de la resistencia de usted salir como salió'".



El padre de Diana Troncoso destacó que su hija salió con mucha resistencia y que lo primero que vio fue a su mamá. 'Papá, a mí me sostuvo 30 horas en la oscuridad (...) que yo sabía que ustedes no estaban allí', dijo el hombre que les contó su hija cuando pudieron hablar con ella. "Ella oró mucho. Nos contaba el rescatista Brian, no me acuerdo el apellido, que la escuchaba haciendo el Santo Rosario. Otra oración, no me acuerdo cuál es, pero eso la sostuvo. Y apenas se pudo comunicar por un pedacito que sacó la carita, era hablando y hablando", agregó.



El cabo Sebastian Sánchez, bombero de la ciudad de Cali, también habló para Noticias Caracol minutos después del exitoso rescate. "Fui el primero en llegar a la escena, comandante del incidente. A las 9:00 de la noche hicimos contacto con Diana, empezamos un arduo trabajo. Un periodo operacional de casi 16 horas en conjunto con Bomberos de Bogotá, con ellos trabajamos arduamente en un escenario bastante complejo. Se logró rescatar a Diana con vida", relató el bombero.

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El cabo contó que siempre estuvieron en contacto verbal con Diana. "Siempre hablándole desde el momento que hicimos contacto físico, hidratándola y pendiente con los médicos de los equipos (...) Diana está bien, después de haber pasado por ese momento tan difícil está bien. Estaba siempre consciente, siempre activa, siempre hablándonos", mencionó el bombero en ese momento.