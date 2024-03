Padre Chucho arma polémica al afirmar que Colombia se prepara para una “guerra civil”

El padre Chucho es tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que, durante una eucaristía, aseguró que "Colombia se prepara para una guerra civil".



El religioso acotó que “este país va a llegar a una guerra civil si no reaccionamos. Vamos para una guerra civil porque nos está secuestrando el delito, los delincuentes cada día más secuestran a los hombres de bien”.

Asimismo, el padre Chucho manifestó que, “cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja”.

Las palabras del padre Chucho generaron rechazo en diferentes sectores. Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, se pronunció. “El padre Chucho pide prepararnos para una guerra civil, Pacho Santos dice falsamente que el presidente Petro quiere una guerra civil y de organizarse, el general Zapateiro excomandante de las FF. MM. se refiere al preámbulo de una guerra civil. ¿Señores, alguna reunión que no conocemos? Muy preocupante estos discursos atomizados que enrarecen el ambiente y que parecieran tejer una misma red”, precisó en una publicación en su cuenta de X.

Vea el video de las palabras del padre Chucho aquí:

Las declaraciones del cura se dan en medio de la controversia que generó la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo el jefe del Estado.

De igual forma, el primer mandatario puntualizó que “Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular se respeta. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo, su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

Una Asamblea Nacional Constituyente es una figura con la que cuenta la Constitución Política para poder reformarse. Así está plasmado en el artículo 374 de la carta magna, que reza que “la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo”.