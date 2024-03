Con una carta, exministros y organizaciones de pacientes piden que reforma a la salud sea archivada

Exministros de salud y organizaciones de pacientes están de acuerdo con que el proyecto de la reforma a la salud sea archivado, pues aseguran que no responde a las necesidades del sector. Proponen ajustes y diálogo.



Con una carta firmada por varios exministros, viceministros de Salud y representantes de este sector se argumenta que la reforma que plantea el Gobierno nacional no está bien formulada.

“No tiene aval fiscal y es regresiva en avances adquiridos en el goce del derecho a la salud, no soluciona los problemas que tiene el sistema de salud y eventualmente los puede agregar”, señaló Augusto Galán, exministro de Salud.

Argumentos que se comparten desde la organización Pacientes Colombia, pues para ellos hay tres grandes razones para archivar el articulado.



“El modelo propuesto no resuelve los problemas que hoy tenemos dentro del sistema, no es un proyecto para reformular el sistema de salud, es un proyecto para manejar los recursos y el Estado no es buen administrador. También se fragmenta la prestación de los servicios para los ciudadanos”, indicó Denis Silva, voceros de Pacientes Colombia.

A la solicitud de archivo que hicieron 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo, se unió el presidente Álvaro Uribe.

“Lo grave es que el Gobierno destine para los hospitales públicos un 5% para la unidad de pago por capitación. Con el argumento de la prevención van a consolidar un monopolio estatal dañino”, indicó el exmandatario.

Para este 18 de marzo, el Gobierno nacional citó a los congresistas de la Comisión Séptima para dialogar las alternativas que podría tener la reforma a la salud en el Legislativo. Asimismo, el martes los gremios de las EPS tendrán su respectiva reunión con el ministro Guillermo Jaramillo.