Padres morosos no tendrán derecho a firmar salida de menores al exterior: ¿cómo funciona la medida?

Migración Colombia explicó este miércoles, 20 de marzo de 2024, cómo funciona la nueva reglamentación y cuáles son los nuevos requisitos para la salida de menores por los principales aeropuertos del país. Por ejemplo, los padres morosos por inasistencia alimentaria no tendrán derecho a firmar permisos para que los niños puedan viajar al exterior.



“Los padres morosos y que deban cuotas alimentarias no tienen derecho a firmar el permiso de salida”, indicó Martha Hernández, subdirectora de control migratorio.

La certificación del padre que no esté al día en sus cuotas alimentarias de su hijo será emitida por el sistema Redam, el cual es impulsado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La subdirectora de control migratorio explicó también cómo se tramita este documento y su aplicación en los aeropuertos. “Este tiene el nombre de la madre o el padre registrado en el Redam, una fecha de vigencia y una fecha de validación”, agregó Martha Hernández.

Y es que las denuncias por alimentos se pueden interponer en las comisarías de familia, en las casas de justicia o incluso en las mismas fiscalías locales o Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Ya en manos de los jueces están las decisiones de reportar al padre o a la madre que esté en mora con sus obligaciones.

Solo en Bogotá, según cifras de la Fiscalía, entre enero y febrero del 2024 se han abierto 1.763 procesos por inasistencia alimentaria. En los últimos cuatro años, el ente investigador tiene el reporte de 22.959 expedientes en todos sus despachos en la ciudad. Por otro lado, en Cundinamarca hay 10.144 procesos por alimentos.

En lo que tiene que ver con Migración Colombia para la Semana Santa se prevé una salida de 20.991 menores por las principales terminales aéreas del país. El año pasado viajaron hacia el exterior 884.049 menores y adolescentes.



Una madre que viajaba con sus dos pequeños hacia los Estados Unidos celebró la decisión de las autoridades. “Me parece bien y estoy de acuerdo”, precisó la mujer.

La nueva medida pretende que se haga justicia con algunas madres y niños y también llamarles la atención a los padres irresponsables.

En Santa Marta, según las autoridades, se registra un aumento de hasta el 30% en los casos de inasistencia alimentaria. Este problema es un dolor de cabeza diario para las comisarías de familia, que intentan ayudar a las víctimas, con poco éxito porque los responsables no aparecen.

Una mujer a quien llamaremos Sofía, para proteger su identidad, lleva un año intentando que su expareja por lo menos cumpla con la cuota pactada por el comisario de familia y responda por sus hijos, menores de edad.

“El padre de mis hijos no quiere corresponder por ellos. Son dos: uno tiene cinco años y la niña tiene siete y ambos tienen condición de autismo, por ende, yo soy su cuidadora. No tengo posibilidad de salir a trabajar porque no tengo quién los cuide y él debería responderme, pero no lo hace”, acotó la mujer.

Pese a que la cuota por los dos niños apenas es de $300.000 mensuales, el señalado incumplido hace caso omiso. “Él les manda cuando le nace. Dice que no tiene nunca, que él trabaja con el diario, pero siento que no es un argumento válido”, agregó la afectada.

Cientos de casos como este llegan a diario por inasistencia alimentaria a la Comisaría de Familia. Lo complejo de estos casos es que muchas veces los victimarios no tienen bienes para embargar.

“Es difícil cuando no existe decisión o compromiso del agresor”, anotó Edwin Lugo, comisario de familia de Santa Marta.

Según la Comisaría de Familia, en la capital de Bolívar se denuncian entre cuatro y seis casos diarios por inasistencia alimentaria.