Papá de Abelardo de la Espriella es sometido a una cirugía y hace una petición a sus seguidores

Abelardo de la Espriella Juris, papá de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó a través de sus redes sociales que será sometido a una cirugía este lunes 21 de septiembre. “Me operan de corazón abierto". Por eso, hizo una petición particular a sus más de 6.500 seguidores en Instagram: "Oren por mí, para que Chao pescao siga divirtiéndolos. Chao Pescao”, se lee en el corto mensaje que divulgó, acompañado de una imagen en la que se le ve a él en cama junto a Jesús posando una mano sobre su cabeza. Una oración se lee junto a la publicación.



“Señor Jesucristo, hoy elevamos una oración llena de fe por la vida y la salud de Abelardo de la Espriella Juris. Padre celestial, ponemos en tus manos su cuerpo, su corazón y toda su vida. Tú conoces cada célula de su cuerpo, cada dificultad y cada preocupación. Te pedimos que extiendas sobre él tus manos misericordiosas y le concedas sanación, fortaleza y esperanza. Señor Jesús, guía las manos de los médicos, enfermeros y de todas las personas que están cuidándolo. Dales sabiduría, precisión y serenidad para tomar las mejores decisiones. Dale a Abelardo de la Espriella Juris fuerza para superar este momento. Renueva su corazón, fortalece su cuerpo y permite que cada día avance hacia una recuperación completa. Virgen Maria, Madre de Dios, cúbrelo con tu manto, acompáñalo en este momento y lleva nuestras suplicas ante tu Hijo Jesucristo. También te pedimos por su familia. Dales fortaleza, tranquilidad y fe para permanecer unidos durante esta prueba. Que no pierdan nunca la esperanza y que sientan la presencia de Dios acompañándolos. Señor, si es tu voluntad, concédele una recuperación pronta y completa. Que vuelva a caminar con fuerza, a sonreír, a compartir con sus seres queridos y a disfrutar de muchos años más de vida. Ponemos su vida en tus manos, confiando en tu infinito amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”, dice la oración, a la que se sumaron muchas más de los seguidores que han comentado la publicación del abogado.

Hace algunas semanas, el padre del mandatario lo visitó en la sede de Presidencia en La Arenosa: “Siempre soñé con un Presidente que hablara costeño y con Barranquilla de Sede del Ejecutivo”, expresó en ese momento.



La carrera política del papá del presidente

El papá de Abelardo de la Espriella se describe a sí mismo como un campesino, sobreviviente del COVID y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. El abogado, hijo de Sahagún, en Córdoba, ha aspirado a cargos políticos y de hecho, en la década de 1980 ejerció como diputado del departamento y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de la región, de la que también intentó ser su gobernador en las elecciones de 1994. Aspiró al Senado en 2002, pero tampoco fue elegido. Trabajó como notario en Cartagena y en Bogotá. Siempre ha expresado su admiración y amistad por Álvaro Uribe.

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