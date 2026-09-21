Murieron tres soldados en atentado con explosivos en La Macarena, Meta

La violencia volvió a golpear al departamento del Meta. Tres soldados profesionales del Ejército Nacional murieron y varios integrantes de la institución resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo en una zona rural del municipio de La Macarena, durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el ataque se registró en la vereda La Unión, donde las tropas desarrollaban operaciones en esta región del sur del Meta. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el atentado y determinar las responsabilidades correspondientes. El hecho representa un nuevo episodio de violencia en una zona que durante los últimos años ha sido escenario de disputas entre estructuras armadas ilegales y la Fuerza Pública. Según los reportes iniciales, la explosión habría sido atribuida al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, una hipótesis que aún es materia de verificación por parte de las autoridades competentes.



¿Quiénes son los soldados asesinados en atentado en La Macarena?

Los militares que perdieron la vida en este atentado fueron los soldados profesionales Elkin Quinto Mosquera, Óscar David Monterroza Suárez y Jesús Adrián Ramírez Carrillo, quienes integraban las unidades desplegadas por el Ejército Nacional en zona rural de La Macarena, Meta. Sus nombres fueron dados a conocer por el Ejército.

Soldados que murieron en La Macarena, Meta - Ejército Nacional

ÁNGELA URREA PARRA

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