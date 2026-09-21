Temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4,0 sacudió el Tolima este 21 de septiembre

Un temblor de magnitud 4,0 se registró en la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 9:48 de la mañana y tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral. De acuerdo con la entidad, el sismo tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor facilidad por la población.



Temblor en Chaparral tuvo profundidad menor a 30 kilómetros

Los datos entregados por el SGC indican que el evento quedó identificado con el código SGC2026spxkyj y fue localizado en las coordenadas 3.86 de latitud y -75.62 de longitud. El registro fue validado de manera manual por los expertos de la entidad. El sismo se presentó cerca de varios municipios del sur del Tolima. Los puntos más cercanos al epicentro fueron Roncesvalles, ubicado a 17 kilómetros; San Antonio, también a 17 kilómetros; y Chaparral, a 22 kilómetros. Minutos después del movimiento, cientos de ciudadanos reportaron haberlo sentido. El balance inicial del Servicio Geológico Colombiano señala que se recibieron 406 reportes de percepción del temblor por parte de la comunidad.

Chaparral registró decenas de sismos antes y después del temblor de magnitud 4,0

El temblor de magnitud 4,0 reportado a las 9:48 de la mañana no fue un evento aislado. Los registros del Servicio Geológico Colombiano muestran que durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre se presentó una intensa actividad sísmica en el sur del Tolima, especialmente en jurisdicción de Chaparral. De acuerdo con los reportes publicados por la entidad, desde la madrugada se han registrado más de 40 movimientos sísmicos en la zona, la mayoría con epicentro en Chaparral y con profundidades superficiales, es decir, menores a 30 kilómetros. Entre los eventos de mayor magnitud aparecen sismos de 3,2 a las 4:52 a. m. y a las 6:47 a. m., uno de 3,1 a las 9:23 a. m., otro de 3,0 a las 9:57 a. m. y el más fuerte de la secuencia, de magnitud 4,0, ocurrido a las 9:48 a. m.

Los registros también muestran una cadena de movimientos entre magnitudes 2,0 y 2,9 que se extendió durante varias horas y afectó principalmente a los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles, Rioblanco y Dolores. La concentración de eventos en una misma zona llevó a que cientos de habitantes reportaran haber sentido los movimientos durante la mañana. Incluso después del sismo principal de magnitud 4,0, la actividad continuó. El Servicio Geológico Colombiano reportó movimientos de magnitud 3,0 a las 9:57 a. m., 2,9 a las 10:20 a. m. y 2,3 a las 10:29 a. m., todos con localización cercana a Chaparral y con características superficiales. Esta secuencia confirma que el área permanece bajo monitoreo de los especialistas del organismo geológico.



Recuerde que Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas. Por esa razón, las autoridades recomiendan mantener actualizados los planes familiares de emergencia y seguir únicamente la información difundida por las entidades oficiales cuando se presente un movimiento telúrico.



ÁNGELA URREA PARRA

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