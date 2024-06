Papa habla de tiempo de sermones y fieles reaccionan: "A buen entendedor, pocas palabras"

El sermón es tal vez la parte más reflexiva de la misa. Para muchos sacerdotes, el tiempo del sermón no lo define una regla general sino todo un contexto social, esto en el marco de las palabras del papa Francisco, quien pidió que estos no superen los 8 minutos para que los fieles no se duerman.

“Sinceramente es de acuerdo a la palabra de Dios y lo que inspire el espíritu santo. Pueden ser dos minutos, como pueden ser diez, como pueden ser veinte”, dijo el padre José Anastasio.

Otros consideran que no debe haber un tiempo establecido, aunque se debe tener en cuenta la acelerada vida de las personas en la actualidad.

“Dios no tiene tiempo, Dios es eternidad”, manifestó el padre Luis Alberto Robayo.

Por su parte, el padre Jimmy Mantilla piensa que sí se deben manejar unos tiempos prudentes: “Si se extiende mucho, los fieles no van a prestar atención o se van a dispersar”.

¿Qué opinan los feligreses?

Antonio Mora, feligrés, piensa que los sermones “deben ser más largos. En ocho minutos que uno está ahí no alcanza a reflexionar”.

Por su parte, Maribel, mujer católica, dice que “en ocho minutos no se alcanza casi a decir nada, pero es buena la recomendación cuando no hay tiempo porque la gente trabaja”.

Otros consideran que lo mejor es que el sermón sea corto y concreto para captar la atención de los asistentes.

“Yo creo que eso va en cada cual. Si son ocho minutos, para buen entendedor pocas palabras”, aseguró José Castro, feligrés.

Para el papa Francisco, el sermón debe contener solo tres ítems: una imagen, un pensamiento y un sentimiento.

