Paro armado del ELN en el Chocó: comunidad denuncia que se están agotan alimentos y medicinas

La situación en el departamento del Chocó es alarmante. No solo por cuenta de las fuertes lluvias, que según cifras oficiales han dejado una veintena de municipios con inundaciones y más de 30 mil familias damnificadas. También por cuenta del paro armado que anunció la guerrilla del ELN el viernes pasado, el tercero de este tipo en lo que va del año.

El ELN, que anunció el jueves el reinicio de negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia, ordenó a la población confinarse por un tiempo indefinido. Según la guerrilla, el "paro armado indefinido" obedece a una supuesta alianza entre el ejército y el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia, para expulsarlos de esa región selvática.

La crisis en Chocó por lluvias y paro armado

Esa situación ha agravado la situación en el departamento del Chocó. En las últimas horas, las comunidades han advertido que en Nóvita, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Istmina y Sipí se están agotando los alimentos y las medicinas, afectando a miles de personas.

"Este paro armado no solo afectan el derecho a la libre locomoción, también afecta al derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud por parte de nuestra población. Es un hecho que ha sido recurrente... entonces esto afecta a más de 85 comunidades ubicadas en la zona", denunció Wilson Largacha, personero de Medio San Juan.

A nueve días de definir el inicio del séptimo ciclo de negociaciones, ese grupo armado sigue arremetiendo contra la población del departamento del Chocó.

"Esos paros armados siempre han sido un problema para una organización que dice que busca la paz, y ahora mucho menos cuando hay una tragedia como la que está padeciendo el Chocó", agregó, por su parte, Otty Patiño, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional, quien asistió a la sede de la UNGRD donde se estudiaban medidas para enfrentar la temporada de lluvias.

De hecho, Patiño fue insistente y envió un duro mensaje al grupo armado ilegal.

"Es inadmisible, no encuentro explicación y me parece una cuestión medio absurda que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia que está viviendo el Chocó ellos planteen un paro armado, que ayuden o por lo menos no estorben".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, integrante de la mesa de negociación con el ELN, señaló: "La delegación de paz del Gobierno le ha solicitado al ELN que, de inmediato, suspenda esa acción (el paro armado) por razones humanitarias y se permita que llegue la ayuda del Estado a las poblaciones y que también las propias poblaciones puedan circular libremente, porque estamos ante una situación de emergencia".

La escasez de alimentos y medicinas en el departamento se da en medio de la dura situación que ya enfrenta por cuenta de las lluvias. Según cifras de la UNGRD, en ese departamento se han visto afectadas 4.337 viviendas, 18 colegios y 1.487 hectáreas de cultivos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este domingo "situación de desastre" a nivel nacional a raíz de las lluvias torrenciales que han generado inundaciones en varias zonas del país y tras una sequía que mantiene a Bogotá con racionamientos de agua.