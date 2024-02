Paro armado en Chocó se suspende desde medianoche, afirma el ELN

Tras cuatro días de paro armado en Chocó, por el que más de 27 mil habitantes del Litoral del San Juan están confinados, el ELN comunicó en la tarde de este martes, 13 de enero, que finalizaría las acciones en la zona.



Por medio de un comunicado, firmado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, señalaron que “a partir de las 00:00 horas del día 14 de febrero” suspenderían el paro armado. Desde la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, le confirmaron a Noticias Caracol esta información.

Horas antes de este anuncio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había señalado que el Gobierno no aceptaba un paro armado del ELN en medio de un cese al fuego y que el Ejército y las Fuerzas Militares tenían que actuar inmediatamente en Chocó, para garantizar la vida, la movilización y la tranquilidad de los habitantes de esta región.

“Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el Ejército, con toda su capacidad de acción, a enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios. El Ejército debe actuar, ahí no funciona, evidentemente, el cese al fuego”, indicó Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

En la misma línea se había pronunciado Otty Patiño, alto comisionado de Paz: “Reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La fuerza pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”.

Publicidad

Y es que este paro armado en Chocó tiene en vilo a unos 30 mil habitantes que claman por ayuda, ya que luego de 4 días escasean alimentos, medicinas y combustible.

“Ya las comunidades están llamando (a decir) que no tienen alimentos, no hay forma de transportarse, no hay acceso a la movilidad y todo esto está creando situaciones difíciles en nuestro territorio”, señaló Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde del Litoral del San Juan.

La Defensoría del Pueblo del Chocó alertó que el paro armado del ELN no solo se pone en riesgo la seguridad alimentaria para alrededor de 50 mil personas, también sus vidas.