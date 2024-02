Ejército debe actuar en paro armado en Chocó, "ahí no funciona cese al fuego”: mininterior

Se cumplen cuatro días de paro armado del ELN en Chocó y la crisis se agudiza con el paso de las horas. La Defensoría del Pueblo advirtió que está en riesgo la seguridad alimentaria de la población.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció al respecto, señalando que cuando se habla de un cese al fuego, el Gobierno no acepta un paro armado del ELN y, en consecuencia, el Ejército y las Fuerzas Militares tienen que actuar inmediatamente en Chocó, para garantizar la vida, la movilización y la tranquilidad de los habitantes de esta región.

“Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el Ejército, con toda su capacidad de acción, a enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios. El Ejército debe actuar, ahí no funciona, evidentemente, el cese al fuego”, puntualizó Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Por su parte, los alcaldes de los cinco municipios donde hay confinamiento y desplazamiento por el paro armado del ELN gestionaron las ayudas, pero no tienen cómo movilizarlas, pues ningún motorista se arriesga a hacerlo por temor a represalias.

Y es que la desolación a lo largos de los ríos San Juan, Sipí y Cajón refleja la parálisis que produce en el litoral del San Juan el paro armado del ELN.



En toda la región, unos 30 mil habitantes claman por ayudas, pues después de cuatro días, escasean alimentos, medicinas y combustible.

Publicidad

“Ya las comunidades están llamando (a decir) que no tienen alimentos, no hay forma de transportarse, no hay acceso a la movilidad y todo esto está creando situaciones difíciles en nuestro territorio”, señala Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde del Litoral del San Juan.

Por su parte, Luis Murillo Robledo, defensor del pueblo del Chocó, explica que hay temor entre los transportadores, que “no se atreven a mover las ayudas humanitarias a las comunidades que lo requieren, porque podrían quedar entonces señalados de haber incumplido la orden de paro y ser objeto de retaliaciones más adelante”.

Y es que, aunque las alcaldías de Nóvita, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Istmina y Sipí, tienen las ayudas humanitarias, nadie se atreve a transportarlas.

Publicidad

La Defensoría del Pueblo del Chocó alertó que, de mantenerse el paro armado el ELN, no solo se pone en riesgo la seguridad alimentaria para alrededor de 50 mil personas, también sus vidas.

“Restringir la movilidad por los ríos es restringir la vida misma. Las comunidades deben moverse por estas arterias fluviales para acceder a sus zonas de cultivo, para acceder a atención médica, para todo tipo de actividades diarias de subsistencia”, subrayó Luis Murillo Robledo, defensor del Pueblo del Chocó.

Desde la Gobernación del Chocó buscan el apoyo de otras organizaciones para llevar mercados y medicinas a los municipios del sur del departamento, mientras los mandatarios locales también hicieron un llamado para que la Cruz Roja, la Iglesia católica y otras organizaciones de DD. HH. apoyen el traslado de las ayudas.

Sobre esta delicada situación en el Chocó, la Iglesia católica hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, al ELN y a las autodefensas gaitanistas, para que pongan fin a los paros armados en esa región. El obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, dijo que hoy cerca de 30 mil personas viven una crisis humanitaria.