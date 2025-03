Paro arrocero completa su cuarto día: estas son algunas vías del país afectadas por bloqueos

Desde las 7:30 a.m. de este jueves 6 de marzo miles de vehículos han permanecido parados en protestas adelantadas por cultivadores de arroz en Gualanday, Tolima. También hay bloqueos en Saldaña, Lérida y en El Espinal.

La mayoría de los automotores son de carga. El punto de Gualanday es estratégico ya que es la vía hacia Ibagué y el alto de la línea, carretera que comunica al centro con el occidente del país.

Conductores acostumbrados a este tipo de cierres dicen que cada hora que están en el trancón perjudica sus finanzas.

“Me afecta por todo, por tiempo, porque si no entrego bien la mercancía entonces no va a quedar bien con el cliente que me interesa mucho y también los costos se suben: la comida, hotel, todo”, manifestó el transportador Jorge González.

Otro gremio afectado por el cierre es el transporte público. Conductores se quedaron con solo dos o tres pasajeros ya que por la premura que muchos de ellos tenían se bajaron en la vía y tomaron motos.

“Unos tenían que viajar al aeropuerto, otros a citas médicas y evacuaron por trochas en motos porque por las trochas a las motos sí las dejaban pasar”, adujo Víctor Julio Tuljano, conductor de bus que quedó metido en trancón en la vía hacia Bogotá.

Cerca al trancón están los agricultores, que piden a quienes están en la vía entiendan su protesta pues afirman que no están teniendo ganancias por todo lo que deben invertir para producir el arroz.

Estela Galindo, cultivadora de arroz, explicó: “Nosotros estamos trabajando a pulso, ahora nos bajaron estos precios, los insumos subieron, los molineros tienen unas tasas muy tenaces, la DIAN nos saca una plata y es muy difícil para nosotros los agricultores que estamos en la ruina”.

Por esta carretera de Gualanday, que es uno de los cuatro cierres en Tolima a diario transitan cerca de 17.000 vehículos, la mayoría de carga pesada que llevan y traen mercancía y suministros que llegan al puerto de Buenaventura.

Pese a largas negociaciones entre el gremio de arroceros y el gobierno Nacional, el miércoles en la noche las partes no pudieron llegar a un acuerdo.

Carlos Rojas, gerente de Usocoello y vocero de los arroceros, puntualizó en el porqué no se ha logrado un acuerdo: “En el primer punto, el de precios, no hemos llegado a un acuerdo todavía con el ministerio: se requiere de la voluntad política y que haya un escalamiento de las decisiones para que las tomen los niveles más altos del gobierno Nacional, el presidente de la República y los ministerios como tal”.

¿Cómo ha transcurrido el paro en el departamento del Huila?

En el departamento del Huila se empiezan a sentir las consecuencias de los bloqueos. Con cierres sobre la Ruta 45, vía nacional, que conecta con todo el sur del país, también se han visto perjudicados los departamentos de Putumayo y Caquetá.

Los bloqueos en el Huila se han llevado a cabo cada cinco horas, o sea, bloquean la vía cinco horas y la habilitan una hora.

En el Huila se redujeron los bloqueos a dos zonas: uno en Campoalegre y el otro en la glorieta del municipio de Yaguará.

Los cierres empiezan a impactar negativamente a los transportadores que en medio de la impotencia claman por una pronta solución. Cada hora que permanecen en los cierres significa para ellos pérdidas económicas.

“Siempre los afectados somos nosotros. Si no es una cosa es otra cosa y siempre lo primero que hacen es cerrar las vías y nosotros qué culpa tenemos”, dijo Fabio Rodríguez, conductor afectado.

Además, por los cierres, sitios turísticos del centro, occidente y sur del departamento reportan grandes pérdidas debido a la cancelación de reservas por parte de los turistas.

Así está la situación en el Meta

En el departamento del Meta también hay un punto de bloqueo por parte de los arroceros que apoyan el paro nacional.

Esta vía bloqueada es la que comunica al departamento del Meta con Vichada, puntualmente en el sector del municipio de Puerto López, a 77 kilómetros de Villavicencio.

Los cierres en este punto son esporádicos: cierran la vía durante tres horas y permiten el paso media hora para que se descongestione un poco la carretera.

Los arroceros piden que el gobierno los escuche y si no lo hace no se van a mover de las carpas comunitarias que armaron y amenazan con prolongar el tiempo de los cierres.

Arroceros del Cesar se unieron a la protesta

Los arroceros del Cesar se unieron a la protesta y están bloqueando la vía principal a la Costa Caribe.

La vía bloqueada queda ubicada en el corregimiento Aguas Blancas, del municipio de San Martín, al sur del Cesar, donde cerca de 250 productores de arroz y de trabajadores de ese gremio se han concentrado y han atravesado maquinarias y vehículos en la doble calzada de la ruta del Río Grande para impedir el paso de los automotores.

En Casanare los arroceros bloquean dos vías fundamentales para el tránsito intermunicipal

El panorama en el departamento del Casanare por cuenta del paro del sector arrocero tiende a complicarse. No hay paso en la ciudad de Yopal y hay otro bloqueo en el municipio de Villanueva.

Julio Cala, líder del gremio arrocero en la región, expresó: “El problema de fondo es el bajonazo del precio del arroz. Estamos perdiendo entre dos millones y dos millones y medio de pesos por hectárea cada agricultor, y de fondo la única solución creeríamos nosotros es la de activar la salvaguarda para el sector arrocero con el gobierno americano, para esas importaciones de arroz y activar con la Comunidad Andina de Naciones y hacer un alto en el camino y frenar ese contrabando para solucionar el problema de fondo”.

Se pronunció la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, departamento en el que se desarrolla la mesa de negociación nacional con el gremio de arroceros para llegar a un acuerdo que permita levantar el paro, habló con Noticias Caracol sobre lo que se espera en las próximas horas.

“No hay un acuerdo aún y esperamos que en esta mesa que se va a activar en la tarde se tomen las medidas. Nosotros, en el orden departamental, vamos a tener una reunión con la Corporación Autónoma Regional del Tolima también para mirar un tema de la tasa de uso de agua y mirar cómo ayudamos a los arroceros en este tema que es fundamental para ellos”, dijo Matiz.

La gobernadora afirma que entre los puntos que ya pusieron los arroceros en esa mesa privada están:



Que el valor de la carga se suba a $20.000.

Que la tasa por el uso de agua que es cobrada también a los agricultores tenga una tarifa diferencial para ellos.

Que se revise el fondo de estabilización del precio del arroz en el país.

Que el gobierno Nacional sirva como mediador para que la industria le pague el valor suficiente a los agricultores por el número de hectáreas de arroz que se vende ya cosechadas.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

